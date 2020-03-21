Van'daki terör operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika

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Van'daki terör operasyonunda 1 kişi yakalandı
6 saat önce
Van'ın Gürpınar ilçesinde terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı değerlendirilen kişi yakalandı.
Van'ın Gürpınar ilçesinde terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı değerlendirilen kişi yakalandı.
Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, Çavuştepe Mahallesi'nde terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptığı değerlendirilen şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada, örgütsel malzeme ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 02:08 Kaynak: AA
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