Son Dakika Haberleri: Van'daki Terör Operasyonunda 12 Tutuklama

Van'daki Terör Operasyonunda 12 Tutuklama

2 saat önce

Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Van'daki Terör Operasyonunda 12 Tutuklama, System.String[]
Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 12'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince, 20-23 Ocak'ta "silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma" ve "terör örgütüne yardım ve yataklık etme" suçunu işledikleri yönünde kuvvetli şüphe bulunan kişilerin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.

Erciş ilçesindeki 27 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 zanlı gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 9'u serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:01 Kaynak: AA

Erciş, Van, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adnan Oktar'ın Cezaevindeki Son Hali Herkesi Şaşırttı Burnu Düşen Sosyal Medya Fenomeni, Tehdit İddialarına Cevap Verdi

Rakka Halkı, Terör Örgütü YPG/PKK'ya 24 Saat Süre Verdi PKK'lı Teröristlerin Caminin Altına Yaptığı Sığınak İmha Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 13:09:25. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'daki Terör Operasyonunda 12 Tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]