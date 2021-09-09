Terör operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Van'ın Muradiye ilçesinde yürütülen terör soruşturması kapsamında bir kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK ile PYD/ YPG'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda ilçe merkezindeki bir eve operasyon düzenlendi.
Yapılan aramada, evde bulunan örgütsel dokümanlara el konuldu.
Olayla ilgili Y.C. gözaltına alındı.
Şüphelinin jandarmadaki ifade işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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