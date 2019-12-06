Van'daki terör operasyonunda örgütsel dokümanlar ele geçirildi

Van'ın Gürpınar ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yapanlara yönelik operasyonda, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yürüttüğü belirtildi.

İlçenin Topsakal Mahallesi'nde terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları değerlendirilen 8 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği vurgulanan açıklamada, "8 ayrı adreste Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Kıran Şehit Jandarma Er Bülent İlhan Operasyonu başlatıldı. Operasyonda, PKK/KCK terör örgütü üyesiyken İran'da 2011'de etkisiz hale getirilen bir teröriste ait üzerinde terör örgütünü simgeleyen mezar taşı bulundu ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla mezar taşı yıkılmış olup, söz konusu mezar taşını yaptıran 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı." ifadesine yer verildi.