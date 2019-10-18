Son Dakika Haberleri: Van'daki terör saldırısı
Son Dakika Güncel Van'daki terör saldırısı

Van'daki terör saldırısı

1 saat önce

Van'ın Çaldıran ilçesinde sınırın İran tarafından teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk için tören düzenlendi.

Van'daki terör saldırısı, System.String[]

Van'ın Çaldıran ilçesinde sınırın İran tarafından teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk için tören düzenlendi.

Valilikten yapılan bilgilendirmeye göre, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığındaki törende, şehit Öztürk'ün Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi.


Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu.

Dua sonrası şehidin cenazesi, helikopterle memleketi Bitlis'in Ahlat ilçesine uğurlandı.

Törene, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile eşi Meral Bilmez, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, askeri erkan, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Jandarma, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:05 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Merih Demiral: Ronaldo beni asker selamı ile karşıladı
ABD'de Demokratlar, Trump'a baş kaldırdı: Erdoğan'a her şeyi verdi Dayak görüntülerini kaydedip, paylaşan üniversiteli kızların cezası indirilip, ertelendi Türkiye-ABD anlaşması konuşulduğu sırada şehitler gündeme getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 12:14:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'daki terör saldırısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]