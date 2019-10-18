Van'daki terör saldırısı

Van'ın Çaldıran ilçesinde sınırın İran tarafından teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk için tören düzenlendi.

Valilikten yapılan bilgilendirmeye göre, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığındaki törende, şehit Öztürk'ün Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi.



Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu.

Dua sonrası şehidin cenazesi, helikopterle memleketi Bitlis'in Ahlat ilçesine uğurlandı.

Törene, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile eşi Meral Bilmez, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, askeri erkan, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.