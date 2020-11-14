Van'daki trafik kazasında yaralanan 29 sığınmacıdan 11'i taburcu edildi - Son Dakika

Tuşba ilçesinde dün yurda yasa dışı yollarla giren yabancı uyrukluları taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 29 kişiden 11'inin, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Fakültesi Hastanesindeki tedavileri tamamlandı.

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