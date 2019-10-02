Van'daki turizm fuarına büyük ilgi

Van'da İran, Azerbaycan, Gürcistan ve Irak'tan turizm firmalarının katılımıyla düzenlenen "10. Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı"nı 3 günde 51 bin 835 kişi ziyaret etti.

Türkiye'nin en büyük tanıtım etkinliklerinden biri olarak değerlendirilen fuarda turizm firmaları yetkilileri, yeni organizasyonlarla ilgili anlaşmalara imza attı.

Van Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, AA muhabirine yaptığı açılamada, bir turizm kenti olan Van'da, bu sektörün canlı tutulması ve bölgesel turizm faaliyetlerinin etkin hale getirilmesi konusunda farkındalık oluşturma çalışmalarına 10 yıl önce başladıklarını belirtti.

İlk zamanlarda küçük ölçekte başlatılan fuarın şu anda uluslar arası boyuta taşındığını aktaran Takva, Van'ın yüzünü doğuya dönmesi ve yeni pazarlara açılmasıyla turizmin farklı bir ivme kazandığını kaydetti.

Türkiye'nin doğuya açılan kapısı olan Van'da yaşanan hareketlilik ve turizmde bölgesel iş birliğinin gelişmesinin ülke ekonomisine katma değer sağladığını vurgulayan Takva, şöyle konuştu:

"Geçen yıl bir milyona yakın İranlının kapıdan giriş yaparak kentimizde ve Türkiye'nin farklı destinasyonlarında bulunması Türkiye'nin ekonomisine de katkı sağladı. Hedefimiz önümüzdeki yıl 1,5 milyon turiste ulaşmak, sonrasında da yeni hedefler belirleyerek her yıl sayıyı artırmak. Bu yılki fuar, 300'ün üzerinde temsiliyetin sağlandığı bir etkinlik oldu."

Van'ın bir fuar ve kongre merkezi olma özeliğini ön plana çıkardığını dile getiren Takva, yılda ortalama 6 fuar gerçekleştirerek bu konudaki farkındalığı üst düzeye taşımaya çalıştıklarını aktardı.

Takva, Van'ın bölgenin lider kenti olduğunu ve bu misyona yakışan aktivitelerle gündeme geldiğini bildirerek, "Van'ın kazanması, ülkenin kazanması demektir. Fuara Azerbaycan, İran, Irak, Arap ülkeleri ve Ermenistan'dan yoğun katılımın olduğunu biliyoruz. Gelecek yıl Uzak Doğu ülkelerinden Çin, Japonya ve Malezya'yı ön görüyoruz. Yirmiden fazla ülke temsiliyetinin sağlanabileceği bir turizm fuarı olmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Fuar yoğun bir katılımla gerçekleşti"

Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler ise fuara önceki yıllardan daha fazla katılımın olduğunu aktardı.

Birçok ilden ve özellikle yurt dışından ziyaretçinin fuar için kente geldiğini anlatan Güler, "51 bin 835 kişi fuarı ziyaret etti. Bu, turizm fuarı için önemli bir rakam. İran'ın Fars bölgesini Tahran, İsfahan, Zeycan, Meşhet gibi büyük ve zengin illeri hedeflemiştik. Aynı şekilde bizim için büyük bir potansiyel olan Azerbaycan'ı da hedef pazarlarımız arasına almıştık. Aynı şekilde Türkiye genelinde tur operatörleri acente ve büyük otelleri Van'a getirerek bir çok önemli bağlantılar yapmalarını sağladık." diye konuştu.

Asya ve Orta Doğu ülkelerine hitap ettiklerini, bu yönüyle Türkiye'nin en verimli fuarlarından birini düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Güler, gelecek yıl daha geniş yelpazeye hitap eden bir organizasyona imza atacaklarını bildirdi.

Fuar için yurt dışından ve birçok ilden çok sayıda kişinin Van'a geldiğini, ziyaretçilerin yaptıkları alışveriş ve konaklamayla kent ekonomisine katkı sağladığını ifade eden Güler, "Bu tür fuarlar ilin markalaşmasına, kalkınmasına katkı sağlıyor. Bu yıl 5 fuar düzenledik yaklaşık 450-500 bin ziyaretçiyi ağırladık. Amacımız daha çok nitelikli ziyaretçi çekmek. Yıl sonuna kadar hedefimiz bir milyon ziyaretçi." dedi.