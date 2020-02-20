Van'daki Turna Gölü'nün

Van'ın Gürpınar ile İpekyolu ilçeleri arasındaki Turna (Keşiş) Gölü'nün, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla "kesin korunacak hassas alan" ilan edilmesi sevinçle karşılandı.

Urartu Kralı II. Rusa (M.Ö. 685 – 645) tarafından Erek Dağının eteklerinde küçük bir akarsu vadisinin önünün kapattırmasıyla oluştuğuna inanılan gölün, alınan kararla daha iyi korunarak turizme kazandırılması hedefleniyor.

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yörede Keşiş Gölü olarak bilinen Turna Gölü'nün "kesin korunacak hassas alan" olarak ilan edilmesinin ilçe turizmi açısından önemli olduğunu söyledi.

Erek dağının eteklerinde 2 bin 545 rakımdaki gölün kamp yapmak isteyenler tarafından "gizli cennet" olarak adlandırıldığını belirten Tanış, şöyle konuştu:

"Alınan karar bu güzelliğin gelecek kuşaklara miras bakılması açısından önemlidir. Turna Gölü, bölgemizde doğallığı bozulmayan çok özel bir alandır. Bahar aylarında yaylaya gidenler gölün etrafında konumlanıyor. Bu kararla Turna Gölü'nün güzelliği tescillenmiş oldu. Bahar aylarında buranın güzelliğini tanıtmak amacıyla koyun kırpma şenliğimiz olacak. Bizim istediğimiz bölgenin doğal haliyle gelecek nesillere miras kalmasıdır."

Gölardı Mahalle Muhtarı Mecit Bozkurt ise gölün birçok kuş türüne ev sahipliği yaptığını vurgulayarak, "Turna Gölü'nün koruma altına alınması mahalle halkı olarak bizi sevindirdi. Allah devletimizden razı olsun. Herkesi bahar aylarında bu eşsiz manzarayı görmeye davet ediyoruz." dedi.