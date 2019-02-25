Van'daki Üreticilere 1,9 Milyon TL Su Ürünleri Desteği
1 saat önce
Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, Van'daki üreticilere 1,9 milyon TL su ürünleri desteği verileceğini söyledi.
Van
Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, Van'daki üreticilere 1,9 milyon TL su ürünleri desteği verileceğini söyledi.
Van'da 2018 yılı su ürünleri destekleme ödemelerinin cuma günü başlayacağını ifade eden İbrahim Görentaş, "İlimizde su ürünleri yetiştiriciliği yapan 26 alabalık işletmesine, 2 bin ton ürüne karşılık 1,9 milyon TL su ürünleri destekleme ödemesi 1 Mart 2019 tarihinde yapılacaktır. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun" dedi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:10 Kaynak: İHA
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