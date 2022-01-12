Van'daki uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Van'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli ve depolanması faaliyetlerini yürüten sokak satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, gençlerin yoğun olarak kullandığı Sanat, Kültür ve Taraftar sokaklarında yapılan çalışmalarda, 123 sentetik ecza, 3 kilo 110 gram sentetik kannabinoid, 607 gram sentetik uyuşturucu, 29,24 gram eroin ve 2,61 gram esrar ele geçirildi.

Konuya ilişkin 24 şüpheli yakalandı.