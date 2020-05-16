Van'daki Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri 'Korkmuyoruz bu çabamızdan asla vezgeçmeyeceğiz' - Son Dakika

Van'daki Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri 'Korkmuyoruz bu çabamızdan asla vazgeçmeyeceğiz'

VAN'ın karantina altında bulunan Özalp ilçesinin Eğribelen Mahallesi'ne yardım götüren ve dönüş yolunda terör saldırısında şehit olan Yıldırım Demir'in (65) Vefa Sosyal Destek Grubu ekibinde bulunan arkadaşları yardımları götürmeye devam ediyor. Demir'in en son yardım götürdüğü ve dönüş yolunda şehit olduğu Eğribelen Mahallesi'ne gelen Vefa Sosyal Destek Grubu ile Kızılay ekipleri mahalleye yardım getirdi. Van Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Merkez Vakıf Müdürü Murat Akkoyun, "Şehit edilen arkadaşlarımızın görevini devralmak için geldik. Bu bayrağı onlardan alarak dahada ileriye götürmek için bu çabamızdan asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Özalp İlçesi'nin Eğribelen Mahallesi, 9 Mayıs günü koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Karantinaya alınan mahalleye 2 gün önce yardım götüren Vefa Sosyal Destek Grubu ekibinde yer alan evli 8 çocuk babası Yıldırım Demir, dönüş yolundayken arkalarından gelen bir araç içinde bulunan kişiler tarafından saldırıya uğradı. Araçta bulunan Demir ve yoldan geçerken aldıkları Kinyas Karalığlu bu terör saldırısanda şehit olurken yine araçta bulunan bir belediye çalışanı Taner Temizel yaralandı.

Karantinaya alınan ve kısıtlama nedeniyle sokağa çıkamayan 65 yaş üstü büyükler ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri pandemi sürecinde şuana kadar 612 bin 686 kişiye 388 Milyon 786 bin 595 lira nakti yardım, yaklaşık 50 bin kişiyede gıda yardımı yaptı. Terör saldırısında şehit olan Demir'in ardından Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri aynı mahallelere yardım götürmeye devam ediyor.

Vefa Sosyal Destek Grubu ekibinde yer alan Demir'in en son yardım götürdüğü Eğribelen Mahallesi'ne gelen Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri ile Kızılay Van Şubesi ekipleri yine vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için mahalleye geldi. Karantinaya alınan mahallenin girişinde jandarma ekiplerinin nöbet tuttuğu bölgeye kadar gelen ekipler, yardımları burada bekleyen muhtar ve mahalle imamına imza karşılığı teslim etti. Yardımları alan muhtar ve beraberindekeler ise evleri tek tek dolaşarak yardımları vatandaşlara teslim etti.

BU BAYRAĞI DAHA İLERİYE GÖTÜRECEĞİZ

Van Valiliğine bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Merkez Vakıf Müdürü Murat Akkoyun, Vefa Sosyal Destek Grubunun, pandemi sürecinde özellikle yasak kapsamına giren 65 yaş üzeri kişilerin temel ihtiyaçlarını karşılama adına ve bunun yanı sıra pandemi nedeniyle karantinaya alınan insanların temel ihtiyaçlarını karşılama anlamında faaliyet gösteren bir grup olduğunu söyledi. Valilikler bünyesinde faaliyet gösteren ve 13 ilçe ve bağlı mahallere hizmet verdiklerini anlatan Akkoyun, şöyle konuştu:

"Şuan Eğribelen Mahallesindeyiz. Bu menfur olayın yaşandığı günde arkadaşlarımız bu mahalleye yardım getirip döndükleri sırada bu olayı yaşadılar. Yine olayı yaşayan Vefa Sosyal Destek Grubu arkadaşlarımızda yanımızda. Şu bilinsinki, bu süreçte şehit edilen arkadaşlarımızın görevini devralmak için geldik. Bu bayrağı onlardan alarak dahada ileriye götürmek için bu çabamızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Bu tür vahşice girişimlerin bizi yolumuzdan alıkoyamayacağını bilmesini isteriz. Hayatını bu olayda şehit olarak kaybeden arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet sevenlerine başsavğılı diliyorum. Yaralı arkadaşımızada acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başısağolsun. Bu şer odaklarının hiçbirşekilde yaptıkları bu vahşice saldırılarla bizi bi yoldan ve amacımızdan dönderemeyeceklerini ve bizi bu süreçte sekteye uğratamayacaklarını bilmelerini isteriz"

KORKMUYORUZ BURADAYIZ

Demir'in terör saldırısında şehit olduğu gün birlikte çalıştığı Vefa Sosyal Destek Grubu ekibinden Yaver Akgül ise o gün yaşadıklarını anlattı. Demir ile birliket farklı araçlarda Eğribelen Mahallesi'ne geldiklerini anlatan Akgül, dönüş yolunda kendisinin daha önde olduğunu ve Demir'in bulunduğu aracı geçtiğini söyledi. Akgül, "Karantina Köyünde Valiliğin ve Kızılayın gönderdiği kolileri getirdik. Bırakıp dönüş yolunda geçtiğimizde bizim aracımız daha hızlıydı ve onları geçtik. Onlar geri kaldı bizden. Biz şehir merkezine vardığımızda ise o menfur olayı öğrendik. Maalesef böyle bir üzücü olay yaşandı. Ama biz bu mücadeleyi devam ettireceğiz. Bu şekilde korkutalacaksa korkmuyoruz buradayız. Halkımızın yanındayız. Hiçbir amaçla biz buraya gelmedik. Sadece karantinada bulunan yaşlının, çocuğun gıdasını, çocuk bezini getirdik. Bu insani bir görevdi. Yerine getirdik. Getirmeye de devam edecez. Kimsenin bizi bu yoldan döndürmeye gücü yetmeyecek. Biz çalışmaya devam edecez" dedi.

HERYERDEYİZ OLMAYADA DEVAM EDECEĞİZ

Kızılay Van Şube Başkanı Uğur Demiroğlu ise "Öncelikle şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Heryere olduğu gibi bütün köylerimize ulaştığımız gibi bugünde Eğribelen Mahallemizdeyiz. Bütün yönetim kurulundaki arkadaşlarımız, şube başkanlarımız yardımlarda bulunmak için Vefa Sosyal Destek grubuyla birlikte geldik. Çok üzücü bir olay fakat biz herdeyiz. Tekrar şehit olan arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/VAN, (DHA)