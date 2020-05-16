VAN'DAKİ VEFA SOSYAL DESTEK GRUBU EKİPLERİ 'KORKMUYORUZ BU ÇABAMIZDAN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ' - Son Dakika

VAN'DAKİ VEFA SOSYAL DESTEK GRUBU EKİPLERİ 'KORKMUYORUZ BU ÇABAMIZDAN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ'

VAN'ın karantina altında bulunan Özalp ilçesinin Eğribelen Mahallesi'ne yardım götüren ve dönüş yolunda terör saldırısında şehit olan Yıldırım Demir'in (65) Vefa Sosyal Destek Grubu ekibinde bulunan arkadaşları yardımları götürmeye devam ediyor.

VAN'DAKİ VEFA SOSYAL DESTEK GRUBU EKİPLERİ 'KORKMUYORUZ BU ÇABAMIZDAN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ', System.String[]

VAN'ın karantina altında bulunan Özalp ilçesinin Eğribelen Mahallesi'ne yardım götüren ve dönüş yolunda terör saldırısında şehit olan Yıldırım Demir'in (65) Vefa Sosyal Destek Grubu ekibinde bulunan arkadaşları yardımları götürmeye devam ediyor. Demir'in en son yardım götürdüğü ve dönüş yolunda şehit olduğu Eğribelen Mahallesi'ne gelen Vefa Sosyal Destek Grubu ile Kızılay ekipleri mahalleye yardım getirdi. Van Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Merkez Vakıf Müdürü Murat Akkoyun, "Şehit edilen arkadaşlarımızın görevini devralmak için geldik. Bu bayrağı onlardan alarak dahada ileriye götürmek için bu çabamızdan asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Özalp İlçesi'nin Eğribelen Mahallesi, 9 Mayıs günü koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Karantinaya alınan mahalleye 2 gün önce yardım götüren Vefa Sosyal Destek Grubu ekibinde yer alan evli 8 çocuk babası Yıldırım Demir, dönüş yolundayken arkalarından gelen bir araç içinde bulunan kişiler tarafından saldırıya uğradı. Araçta bulunan Demir ve yoldan geçerken aldıkları Kinyas Karalığlu bu terör saldırısanda şehit olurken yine araçta bulunan bir belediye çalışanı Taner Temizel yaralandı.

Karantinaya alınan ve kısıtlama nedeniyle sokağa çıkamayan 65 yaş üstü büyükler ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri pandemi sürecinde şuana kadar 612 bin 686 kişiye 388 Milyon 786 bin 595 lira nakti yardım, yaklaşık 50 bin kişiyede gıda yardımı yaptı. Terör saldırısında şehit olan Demir'in ardından Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri aynı mahallelere yardım götürmeye devam ediyor.

Vefa Sosyal Destek Grubu ekibinde yer alan Demir'in en son yardım götürdüğü Eğribelen Mahallesi'ne gelen Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri ile Kızılay Van Şubesi ekipleri yine vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için mahalleye geldi. Karantinaya alınan mahallenin girişinde jandarma ekiplerinin nöbet tuttuğu bölgeye kadar gelen ekipler, yardımları burada bekleyen muhtar ve mahalle imamına imza karşılığı teslim etti. Yardımları alan muhtar ve beraberindekeler ise evleri tek tek dolaşarak yardımları vatandaşlara teslim etti.

BU BAYRAĞI DAHA İLERİYE GÖTÜRECEĞİZ

Van Valiliğine bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Merkez Vakıf Müdürü Murat Akkoyun, Vefa Sosyal Destek Grubunun, pandemi sürecinde özellikle yasak kapsamına giren 65 yaş üzeri kişilerin temel ihtiyaçlarını karşılama adına ve bunun yanı sıra pandemi nedeniyle karantinaya alınan insanların temel ihtiyaçlarını karşılama anlamında faaliyet gösteren bir grup olduğunu söyledi. Valilikler bünyesinde faaliyet gösteren ve 13 ilçe ve bağlı mahallere hizmet verdiklerini anlatan Akkoyun, şöyle konuştu:

"Şuan Eğribelen Mahallesindeyiz. Bu menfur olayın yaşandığı günde arkadaşlarımız bu mahalleye yardım getirip döndükleri sırada bu olayı yaşadılar. Yine olayı yaşayan Vefa Sosyal Destek Grubu arkadaşlarımızda yanımızda. Şu bilinsinki, bu süreçte şehit edilen arkadaşlarımızın görevini devralmak için geldik. Bu bayrağı onlardan alarak dahada ileriye götürmek için bu çabamızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Bu tür vahşice girişimlerin bizi yolumuzdan alıkoyamayacağını bilmesini isteriz. Hayatını bu olayda şehit olarak kaybeden arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet sevenlerine başsavğılı diliyorum. Yaralı arkadaşımızada acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başısağolsun. Bu şer odaklarının hiçbirşekilde yaptıkları bu vahşice saldırılarla bizi bi yoldan ve amacımızdan dönderemeyeceklerini ve bizi bu süreçte sekteye uğratamayacaklarını bilmelerini isteriz"

KORKMUYORUZ BURADAYIZ

Demir'in terör saldırısında şehit olduğu gün birlikte çalıştığı Vefa Sosyal Destek Grubu ekibinden Yaver Akgül ise o gün yaşadıklarını anlattı. Demir ile birliket farklı araçlarda Eğribelen Mahallesi'ne geldiklerini anlatan Akgül, dönüş yolunda kendisinin daha önde olduğunu ve Demir'in bulunduğu aracı geçtiğini söyledi. Akgül, "Karantina Köyünde Valiliğin ve Kızılayın gönderdiği kolileri getirdik. Bırakıp dönüş yolunda geçtiğimizde bizim aracımız daha hızlıydı ve onları geçtik. Onlar geri kaldı bizden. Biz şehir merkezine vardığımızda ise o menfur olayı öğrendik. Maalesef böyle bir üzücü olay yaşandı. Ama biz bu mücadeleyi devam ettireceğiz. Bu şekilde korkutalacaksa korkmuyoruz buradayız. Halkımızın yanındayız. Hiçbir amaçla biz buraya gelmedik. Sadece karantinada bulunan yaşlının, çocuğun gıdasını, çocuk bezini getirdik. Bu insani bir görevdi. Yerine getirdik. Getirmeye de devam edecez. Kimsenin bizi bu yoldan döndürmeye gücü yetmeyecek. Biz çalışmaya devam edecez" dedi.

HERYERDEYİZ OLMAYADA DEVAM EDECEĞİZ

Kızılay Van Şube Başkanı Uğur Demiroğlu ise "Öncelikle şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Heryere olduğu gibi bütün köylerimize ulaştığımız gibi bugünde Eğribelen Mahallemizdeyiz. Bütün yönetim kurulundaki arkadaşlarımız, şube başkanlarımız yardımlarda bulunmak için Vefa Sosyal Destek grubuyla birlikte geldik. Çok üzücü bir olay fakat biz herdeyiz. Tekrar şehit olan arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

Vefa Sosyal Destek Grubu, Karantina, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 03:20 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VAN'DAKİ VEFA SOSYAL DESTEK GRUBU EKİPLERİ 'KORKMUYORUZ BU ÇABAMIZDAN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ' - Son Dakika

Son Dakika

Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu Ünlü oyuncunun ABD'de üniversite okuyan kızı koronavirüse yakalandı Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor 67 yaşındaki Bülent Ersoy, gençlik yıllarına ait fotoğrafıyla herkesi şaşkına çevirdi Nusret, 25 bin kişiye dağıttığı hediyelerin sahiplerine ulaştığı anların görüntülerini paylaştı Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Sorunu psikolojik 61'lik yıldız şarkıcı, banyoda yaptığı selfie ile kalçalarını gösterdi Sezen Aksu'nun hastalığı tekrarladı: Sık sık atak geçiriyorum Gülben Ergen, Youtube kanalı açtı Sezen Aksu, 6 yıl aradan sonra ikinci kez Kolit hastalığına yakalandı Sanatçı Emel Müftüoğlu, yavru ayının saldırısına uğradı Barış Manço'nun ağabeyi Savaş Manço hayatını kaybetti Bu sahnede tacize uğradığını iddia etti! İşte unutulmayan skandallar Merve Boluğur: Bir erkekte en çok aura, saç rengi ve ses tonuna dikkat ederim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu ile görüşerek askerlerin bayramını kutladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu ile görüşerek askerlerin bayramını kutladı         
21:24
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp mevlide katılan 37 kişi koronavirüse yakalandı Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp mevlide katılan 37 kişi koronavirüse yakalandı         
21:17
Bozcaada'da açık alanda maske takmak zorunlu oldu Bozcaada'da açık alanda maske takmak zorunlu oldu         
21:14
Nusret, 25 bin kişiye dağıttığı hediyelerin sahiplerine ulaştığı anların görüntülerini paylaştı Nusret, 25 bin kişiye dağıttığı hediyelerin sahiplerine ulaştığı anların görüntülerini paylaştı         
20:58
Bakan Koca'dan Prof. Dr. Taşcıoğlu paylaşımı: Mücadelesi için minnettarız Bakan Koca'dan Prof. Dr. Taşcıoğlu paylaşımı: Mücadelesi için minnettarız         
20:52
Falcao'dan gol sevincinde sosyal mesafeye eleştiri: Gol sevincinde neden sarılmak yasak? Falcao'dan gol sevincinde sosyal mesafeye eleştiri: Gol sevincinde neden sarılmak yasak?         
20:01
Son Dakika: Türkiye'de 16 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 41 oldu, 1610 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 16 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 41 oldu, 1610 yeni vaka tespit edildi         
19:58
Sahte belgeyle Bartın'a gelen 12 işçiden 1'inde koronavirüs çıktı Sahte belgeyle Bartın'a gelen 12 işçiden 1'inde koronavirüs çıktı         
19:40
Belediye görevlileri inceledi, Antalya'da esrarengiz sarı tabakanın ne olduğu ortaya çıktı Belediye görevlileri inceledi, Antalya'da esrarengiz sarı tabakanın ne olduğu ortaya çıktı         
19:35
Boşanma aşamasındaki koca, hemşire karısını çocuklarının gözü önünde bıçakladı Boşanma aşamasındaki koca, hemşire karısını çocuklarının gözü önünde bıçakladı         
19:29
Dünya genelinde koronavirüs ölenlerin sayısı 310 bini geçti Dünya genelinde koronavirüs ölenlerin sayısı 310 bini geçti         
19:18
Anne, çocuğunu balkonda unuttu itfaiyenin seslenmesini bile duymadı Anne, çocuğunu balkonda unuttu itfaiyenin seslenmesini bile duymadı         
18:54
Sezen Aksu'nun hastalığı tekrarladı: Sık sık atak geçiriyorum Sezen Aksu'nun hastalığı tekrarladı: Sık sık atak geçiriyorum         
18:45
Borussia Dortmund, sahasında Schalke 04'ü 4-0 mağlup etti Borussia Dortmund, sahasında Schalke 04'ü 4-0 mağlup etti         
18:31
Son Dakika: Kültür ve Turizm Bakanı: Türkiye'de 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle turizm başlar Son Dakika: Kültür ve Turizm Bakanı: Türkiye'de 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle turizm başlar         
18:26
Antalya'da yumurta pişirirken orman yangını çıkaran kişi gözaltına alındı Antalya'da yumurta pişirirken orman yangını çıkaran kişi gözaltına alındı         
17:46
Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nesrin Özören: Korona aşısında yakında hayvan deneylerine başlıyoruz Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nesrin Özören: Korona aşısında yakında hayvan deneylerine başlıyoruz         
17:42
Hindistan'da farelerle birlikte ibadet edilen yer: Karni Mata Tapınağı Hindistan'da farelerle birlikte ibadet edilen yer: Karni Mata Tapınağı         
17:39
Kırklareli Valisi Bilgin: İlde koronadan ölen 28 hastanın 10'unda D vitamini eksikliği var Kırklareli Valisi Bilgin: İlde koronadan ölen 28 hastanın 10'unda D vitamini eksikliği var         
17:30
Avcılar'da bir kişi sokak ortasında karısını çeşitli yerlerinden bıçakladı Avcılar'da bir kişi sokak ortasında karısını çeşitli yerlerinden bıçakladı         
17:28
ABD'de Kovid-19 ölümleri 89 bine yaklaştı ABD'de Kovid-19 ölümleri 89 bine yaklaştı         
17:16
Kızı Ceylan Aslan'ı döverek öldürme suçundan tutuklanan baba, cezaevinde kendini astı Kızı Ceylan Aslan'ı döverek öldürme suçundan tutuklanan baba, cezaevinde kendini astı         
17:11
Dortmund - Schalke maçında yedek kulübesinde sosyal mesafe uygulandı Dortmund - Schalke maçında yedek kulübesinde sosyal mesafe uygulandı         
17:06
NBA'li basketbolcu Dinwiddie'nin sonraki takımını taraftar seçecek NBA'li basketbolcu Dinwiddie'nin sonraki takımını taraftar seçecek         
16:56
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, gittiği kafeye sosyal mesafe tedbirleri nedeniyle alınmadı Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, gittiği kafeye sosyal mesafe tedbirleri nedeniyle alınmadı         
16:35
Rizeli hayvansever, köpek beslediği için akrabaları tarafından darp edildi Rizeli hayvansever, köpek beslediği için akrabaları tarafından darp edildi         
16:29
Filip Novak: Lig bitirilip şampiyon ilan edilmemiz güzel olur Filip Novak: Lig bitirilip şampiyon ilan edilmemiz güzel olur         
16:29
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale Köprüsü'nün törenine katıldı! 1,5 saatlik yol 6 dakikaya inecek Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale Köprüsü'nün törenine katıldı! 1,5 saatlik yol 6 dakikaya inecek         
16:11
Sezen Aksu, 6 yıl aradan sonra ikinci kez Kolit hastalığına yakalandı Sezen Aksu, 6 yıl aradan sonra ikinci kez Kolit hastalığına yakalandı         
15:52
Üniversite, kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan Profesör Kutluk Özgüven'in görevine son verdi Üniversite, kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan Profesör Kutluk Özgüven'in görevine son verdi         
15:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2020 21:51:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: VAN'DAKİ VEFA SOSYAL DESTEK GRUBU EKİPLERİ 'KORKMUYORUZ BU ÇABAMIZDAN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]