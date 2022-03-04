Van'daki yağışlar tarım arazilerine bereket katacak - Son Dakika
Üye Girişi

Van'daki yağışlar tarım arazilerine bereket katacak

04.03.2022 11:34
Van'daki yağışlar tarım arazilerine bereket katacak

Van'da bu yıl etkili olan yağışlar, küresel ısınmaya bağlı oluşan kuraklıktan etkilenen baraj ve göletlerin yanı sıra tarım arazileri için de umut oldu.

Van'da bu yıl etkili olan yağışlar, küresel ısınmaya bağlı oluşan kuraklıktan etkilenen baraj ve göletlerin yanı sıra tarım arazileri için de umut oldu.

Van Gölü havzası ve çevresinde sıcaklığın artmasıyla yaşanan aşırı buharlaşma, su kaynaklarındaki seviyenin düşmesine, tarım arazilerindeki verimin azalmasına yol açtı. Önceki yıllara oranla artan yağışlar, kurumaya yüz tutan yer altı ve yer üstü su kaynaklarını canlandırması, tarım arazilerindeki verimi de artırmasına yönelik beklentileri artırdı.

Sonbaharda ekimi yapılan ve kış boyunca metrelerce kar örtüsünün altında koruma altında kalan buğday, çavdar, arpa gibi ürünlerin rekoltesinde bu yıl artışın yaşanması bekleniyor. Yağışlarla birlikte hayvanların yaz boyunca otlatıldığı mera ve yaylalardaki ot miktarının ve çeşitliliğinin ise ihtiyacı karşılayacak düzeye ulaşacağı öngörülüyor.

"Tarım ve hayvancılıktan istenilen verim alınamadı"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Tunçtürk, AA muhabirine, küresel ısınmadan dolayı birçok ülkenin son dönemlerin en kurak yılını yaşadığını söyledi.

Van Gölü havzası ve çevresinde hem bitkisel hem de hayvansal üretimin de bu durumdan etkilediğini belirten Tunçtürk, "Uzun yılların iklim verilerine baktığımızda ekolojik olarak geçen yıl oldukça kötü geçti. Beklediğimiz yağışları alamadık. Mera ve çayırlar kuraklıktan dolayı yeterince gelişemedi. Hayvanlar erken zamanda meraya çıkarıldı. Aşırı ve zamansız otlatmanın yanında yağışların yetersizliğinden dolayı bitkiler yeterince büyüyemedi. Bu yüzden hayvanlar erken dönemde ahırlara alındı ve stoklanan yem zamanından önce tükendi. Sıcaklığın beklenenden 1-2 derece daha yüksek olmasından dolayı tarım ve hayvancılıkta istenilen verim alınamadı." diye konuştu.

Yağışların yer altı sularına önemli katkı sağladığını aktaran Tunçtürk, bu yağışlarla Van Gölü'nün, barajların, derelerin ve göletlerin istenilen seviyeye yükselmeye başlamasını beklediklerini kaydetti.

"Üretimde artış bekliyoruz"

Son aylarda kent genelinde görülen yağışların tarım ve hayvancılık yapanları sevindirdiğini dile getiren Tunçtürk, şöyle konuştu:

"Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün son 3-4 aylık yağış verilerini değerlendirdik. Van Gölü havzası büyük bir havza. Çevresi dağlarla çevrili. Yer yer değişmekle birlikte yüzde 10 ila 40 yağış artışı var. Bunu olumlu görüyoruz. Gölün etrafında gezdiğimizde Artos ve Süphan dağlarının eteklerinde 2 metreyi bulan kar kalınlığını gözlemledik. Kar eridiğinde göletlerin ve barajların su seviyesi yükselecek. Bölgede buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi bitkiler sonbaharda ekiliyor. Bu bitkiler gerçek yapraklarını oluşturduktan sonra kışa giriyorlar. Bitkilerin kış soğuklarından zarar görmemesi için kalın bir kar örtüsünün altında olmaları gerekiyor. Kar aynı zamanda ilkbaharda bu bitkiler için su kaynağı. Son aylarda gerçekleşen yoğun karla birlikte ilkbahar yağışlarının da beklenen seviyede olması, bu yıl üretimde artışın yaşanmasını sağlayacak."

"30 milyon lira destek verdik"

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş ise kentte geçen yıl etkili olan kuraklığın ardından bu yıl yağışların beklenenden fazla olmasının çiftçi ve besicileri sevindirdiğini belirtti.

Yağışların tarım ve hayvancılığa büyük katkısının olduğunu vurgulayan Görentaş, "Geçen yıl yaşanan kuraklık çiftçileri olumsuz etkiledi. Devletimiz, Tarım ve Orman Bakanlığımızın aracılığıyla kuraklıktan etkilenenlerin yanında oldu. Çiftçilerimize 'kuraklık desteği' adı altında 30 milyon lira ödeme yaptık. Bölgemiz kış aylarında çok fazla yağış aldı. İlkbaharda da bu yağışlar devam ederse tarım alanlarından yüksek verim elde etmeyi bekliyoruz. Tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de kuraklıktan etkilenenlere dekar başına 100 liradan başlayarak ödeme yapıldı." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi Etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi Yoğun kar yağışı sera ve ağıllarda hasar oluşturdu Yoğun kar yağışı sera ve ağıllarda hasar oluşturdu

Van Gölü, Tarım, kar, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'daki yağışlar tarım arazilerine bereket katacak - Son Dakika


Son Dakika
11:31 9 ferdini koronavirüsten kaybeden ailede bir kişinin testi daha pozitif çıktı!
11:28 Putin'in yeni hedefi Karadeniz kıyıları mı? İngiliz basını Çeçenistan taktiğine dikkat çekti
11:25 Yükselişine devam eden altının gram fiyatı 884 liradan alıcı buluyor
11:21 4 Mart 2022 Cuma gününde yükselişini sürdüren dolar 14,19 liradan işlem görüyor
11:18 Sıvı yağla ilgili karar! Gümrük vergisi değişti
10:56 İçişleri Bakanlığı genelgesi: Okul, hastane ve toplu taşımada maske zorunluluğu devam ediyor
10:54 Shakhtar Donetsk'te şok: Çocuk takımını çalıştıran antrenör Rus kurşunlarının hedefi oldu
10:27 Hayat Bilgisi'nin Akrep Nalan'ı Füsun Nalan Açın yaşamını yitirdi!
10:24 Doğa da Ukraynalılardan yana: 64 kilometrelik Rus konvoyunu "Rasputitsa" denilen çamur mevsimi durdurdu
10:12 Ukraynalı turiste moral veren Türk viral oldu, barış için yaptığı hareket daha da olay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 11:40:39. #1.11#
SON DAKİKA: Van'daki yağışlar tarım arazilerine bereket katacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement