Van'daki yanık merkezi bölgedeki hastalar için şifa kapısı oldu - Son Dakika

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde kurulan Yanık Tedavi Merkezi, bölgedeki hastalar için şifa kapısı oldu.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir yandan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ederken bir yandan da diğer hastaların yardımına koştuklarını söyledi.

Hastane bünyesindeki Yanık Tedavi Merkezi'nde onlarca hastaya şifa dağıttıklarını anlatan Çelik, 14 yataklı merkezde deneyimli doktorlarla bölgedeki hastalara hizmet verdiklerini ifade etti.

Yanıkların ciddi travmalara yol açabileceğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Çok farklı yanık hastalarımız var. Bölgede sık görülen tandır yanıkları maalesef hala devam ediyor. Şu anda bile 2-3 hastamız tandır yanığından dolayı yatmakta. Özellikle elektrik yanıkları geliyor. Haşlanma yanıkları dediğimiz sıcak su yanıkları, temas yanıkları, kimyasal yanıklar var. Her türlü hastayı burada tedavi ediyoruz. Hakkari, Bingöl, Iğdır ve birçok yerden hasta takip ediyoruz. 16 yatağımız olmasına rağmen ortalama 20-30 hasta yatıyor. Servisleri de kullanıyoruz."

Daha önce yaptıkları bir çalıştayda tandır yanıklarını ele aldıklarını anlatan Çelik, şöyle devam etti:

" Türkiye'de tandır yanıklarıyla ilgili şu ana kadar herhangi bir çalışma yapılmamış. Bir çalıştay yapıp rapor hazırlamak istedik. Bu konuda iki proje hazırladık. "Tandır Yanıklarının Epidemiyolojisi ve Yanıkların Fizyopatolojisi" diye. Nasıl oluşuyor, uzun dönem sonuçları ne oluyor? Van'ın tüm köyleri, kırsal alan ve şehirde kaç tandır var, onu araştırıyoruz? Tandır sayılarını belirleyeceğiz, bunların kaçı yerde gömülü tandır, kaçı duvarda, kaçı dışarıda bunları sınıflandıracağız. Şu anda bununla ilgili elimizde bir veri yok. Daha sonra bununla ilgili rapor hazırlanacak."