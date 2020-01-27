Van'daki yerel gazetelerin Elazığ duyarlılığı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Van'daki yerel gazetelerin Elazığ duyarlılığı - Son Dakika

Van'daki yerel gazetelerin Elazığ duyarlılığı

6 saat önce

Van'da günlük yayın yapan 6 yerel gazete, Elazığ depremini manşetlerine yansıttı.

Van'daki yerel gazetelerin Elazığ duyarlılığı, System.String[]

Van'da günlük yayın yapan 6 yerel gazete, Elazığ depremini manşetlerine yansıttı. Bazı gazeteler ise, manşetlerinin yanı sıra 'Geçmiş Olsun Elazığ' sloganı ile depremzedelerin yanında olduklarını gösterdi.


Van'da yayınlanan Vansesi, Prestij, Bölge, Şehrivan, Van Olay ve Yeni Doğu gazetelerinin manşetlerinde, Elazığ depremi ve deprem gerçeğiyle ilgili haberler oldu. Söz konusu gazetelerin 27 Ocak tarihli sayılarında kentteki belediyeler veya kurumların Elazığ depremi ile ilgili yaptığı yardımlar da yer aldı.


Van'da deprem yaşamış bir kent olarak, depremi yaşayanların acısını iyi bildiklerini söyleyen Bölge Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Bişar Ulutaş, "Bizler Van kenti olarak 2011 yılında iki büyük deprem yaşadık. Depremin acısını iyi bildiğimiz için Elazığ'daki depremden dolayı oradaki kardeşlerimizin acısını iyi biliriz. Sadece Elazığ değil, söz konusu depremden Malatyalı kardeşlerimiz de etkilendi. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.


Yerel gazetelerin yetkilileri ise, bireysel olarak Elazığ depremine katkı sundu. - VAN

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Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 10:30 Kaynak: İHA
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