Zernek Barajı'nda su seviyesi son yılların en düşük seviyesine geriledi - Son Dakika

Van'ın Gürpınar ilçesinde, Hoşap Çayı üzerinde kurulu Zernek Barajı'ndaki su seviyesi son yılların en düşük seviyesine geriledi.

İlçede sulama ve elektrik enerjisi üretimi amacıyla 1980-1988 yılları arasında inşa edilen barajdaki su miktarı üçte iki oranında düşüş yaşandı.

Suyun azaldığı bölgede çekilmeyi gösteren katmanlar, küçük adacıklar ve toprak yüzeyinde çatlaklar oluştu.

Barajda 25 yıldır balıkçılık yapan Hikmet Doğal, AA muhabirine, barajdaki su seviyesinin endişe verici olduğunu söyledi.

Yağışların azalmasının büyük sıkıntıya neden olduğunu belirten Doğal, "Çok kurak bir yıl geçiriyoruz. 25 yıllık balıkçılık hayatım boyunca Zernek Barajı'nda böyle çekilme görmedim. Balık avlama konusunda da sıkıntı yaşıyoruz. Su seviyesinin az olması balık avını da olumsuz etkiliyor. Yağışlarla barajın eski seviyesine ulaşmasını ümit ediyoruz." dedi.