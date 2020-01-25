Van'dan 32 kişilik sağlık ekibi Elazığ'a gitti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'dan 32 kişilik sağlık ekibi Elazığ'a gitti - Son Dakika

Van'dan 32 kişilik sağlık ekibi Elazığ'a gitti

6 saat önce

Van İl Sağlık Müdürlüğünde doktor ve sağlık personellerinden oluşan 32 kişilik ekip, Elazığ'a gitti.

Van'dan 32 kişilik sağlık ekibi Elazığ'a gitti, System.String[]

Van İl Sağlık Müdürlüğünde doktor ve sağlık personellerinden oluşan 32 kişilik ekip, Elazığ'a gitti.


Deprem haberinin alması ile birlikte, deprem bölgesinde sağlıkla ilgili sürdürülen çalışmalar için harekete geçtiklerini ifade eden Van Sağlık Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi (SAKOM) yetkilileri, Van'da görev yapan doktor ve sağlık personelleri ile irtibata geçtiklerini ifade ederek, "Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak lojistik destek sağlanması amacıyla UMKE ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri olmak üzere doktor ve sağlık personellerinden oluşan 32 kişilik sağlık ekibimiz dün saat 22.30 itibari ile Van'dan Elazığ'ın Sivrice ilçesine hareket etti. Bizler sağlık anlamında elimizden gelen tüm desteği sunmaya hazırız. Bu kapsamda depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" dediler. - VAN

Sağlık Bakanlığı, Elazığ, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ'da çöken Mavi Göl Apartmanıyla ilgili kahreden Van depremi detayı
Depremin şiddetini gözler önüne seren görüntüler! Asfalt yollarda derin ve uzun çatlaklar oluştu Cedi Osman'ın Elazığ depremi paylaşımı tepki çekti Azize Çelik 17 saat sonra böyle kurtarıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 21:06:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Van'dan 32 kişilik sağlık ekibi Elazığ'a gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]