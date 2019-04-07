Son Dakika Haberleri: Van'dan Çanakkale'ye 'Biz Anadoluyuz'

Van'dan Çanakkale'ye 'Biz Anadoluyuz'

1 saat önce

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konan "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Van'dan Çanakkale'ye gelen öğrencilerle bir araya geldi.

Van'dan Çanakkale'ye 'Biz Anadoluyuz', System.String[]
Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konan "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Van'dan Çanakkale'ye gelen öğrencilerle bir araya geldi.

"Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Çanakkale'nin tarihi, turistik ve doğal güzelliklerini görme imkanı bulan öğrenciler, Çanakkale ziyaretlerinin ilk gününde Rumeli Mecidiye Tabyaları ve Koca Seyit Anıtı'nı, Şahindere Şehitliği'ni, Şehitler Abidesi'ni, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı ve Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'ni gezdiler.

Çanakkale ziyaretlerinin son gününde Troya Müzesi, Truva Ören Yeri, Kale-i Sultaniye, Nusret Mayın Gemisini ve Aynalı Çarşıyı ziyaret ederek Troya Atı önünde fotoğraf çektirdiler.

Çanakkale Valiliğinde Van'dan gelen öğrencilerle bir araya gelen Vali Orhan Tavlı, öğrencilerle bir süre görüşerek toplu fotoğraf çektirdi. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 12:40 Kaynak: İHA

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