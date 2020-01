Van'dan Elazığ'a yardım - Son Dakika

ELAZIĞ Sivrice'de, 6.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası Van'dan da deprem bölgesine ilk andan itibaren 40 kişilik AFAD ekibi, 2 UMKE ekibi, 4 ambulans, 10 kurtarma aracı ve 3 TIR çadır gönderildi.

23 Ekim ve 9 Kasım 2011'de 2 büyük depremin meydana geldiği ve halen acıların taze olduğu Van'dan, Elazığ için yardım hazırlıklarına başlandı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in koordinasyonunda, deprem bölgesi ile sürekli temas halinde olunduğu kaydedildi. İlk etapta 40 kişilik AFAD ekibi, 2 UMKE ekibi, 4 ambulans, 10 kurtarma aracı ve 3 TIR çadır gönderildiği belirtilerek, "Bu kapsamda deprem bölgesinden gelecek talep doğrultusunda başta gıda ve barınma olmak üzere ihtiyaçların karşılanması için hazır bir şekilde beklemekteyiz. Aynı zamanda Büyükşehir Belediyemize ait beş bin kişilik sıcak yemek TIR'ı da talep doğrultusunda bölgeye sevk edilecektir. Bu bağlamda depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz" denildi. Bu arada, Van'ın Edremit Belediyesi de ısınma, giyim malzemelerinden oluşan araçla bölgeye gitmeye hazırlanıyor. Depremin meydana gelmesinin ardından Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'ın talimatıyla harekete geçen ekipler, katılmak isteyen vatandaşlar için de Edremit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü birimini, hizmet vermesi için açık tuttu. 'Gün Kardeşlik Günüdür' sloganıyla yaraların sarılması için seferber olan Edremitliler, dayanışmanın en güzel örneğinin sergilenmesi için de çağrıda bulundu. Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Van halkının Elazığlı kardeşlerinin yanında olduğunu söyledi.