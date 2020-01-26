Van'dan Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım - Son Dakika

Van'ın Edremit Belediyesi Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere 2 tır gıda ve ihtiyaç malzemesi gönderdi.

Depremin ardından Elazığ ve Malatya'daki insanların yaralarının sarılması için yardımlarını sürdüren Edremit Belediyesi'nin, 700 battaniye ve 300 ısıtıcının bulunduğu ilk tırın ardından gıda ve ihtiyaç malzemelerinden oluşan ikinci tırı da yola çıktı.

Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Karahan, yaptığı açıklamada, depremzedelerin bir nebze de olsa sarabilmek amacıyla çalışma yaptıklarını söyledi.

Her toplumsal olayda olduğu gibi birlik ve beraberliğin ortaya konulması amacıyla yardım kampanyalarının düzenlendiğini bildiren Karahan, "Vatandaşlarımızın bölgedeki depremzedelere yardımlarını ulaştırmaları için Edremit Belediyesi olarak kampanya içine girdik. Bu kapsamda belediyemizin imkanlarıyla ilk tırı dün gönderdik. Bugün de gerek vatandaşlarımız ve gerekse de AK Parti İlçe teşkilatımızın da destek verdiği ikinci tırımızı gönderiyoruz. Emeği geçen herkese Elazığlı ve Malatyalı kardeşlerimiz adına sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum." diye konuştu.