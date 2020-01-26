Van'dan Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'dan Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım - Son Dakika

Van'dan Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım

7 saat önce

Van'ın Edremit Belediyesi Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere 2 tır gıda ve ihtiyaç malzemesi gönderdi.

Van'dan Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım, System.String[]

Van'ın Edremit Belediyesi Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere 2 tır gıda ve ihtiyaç malzemesi gönderdi.

Depremin ardından Elazığ ve Malatya'daki insanların yaralarının sarılması için yardımlarını sürdüren Edremit Belediyesi'nin, 700 battaniye ve 300 ısıtıcının bulunduğu ilk tırın ardından gıda ve ihtiyaç malzemelerinden oluşan ikinci tırı da yola çıktı.

Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Karahan, yaptığı açıklamada, depremzedelerin bir nebze de olsa sarabilmek amacıyla çalışma yaptıklarını söyledi.

Her toplumsal olayda olduğu gibi birlik ve beraberliğin ortaya konulması amacıyla yardım kampanyalarının düzenlendiğini bildiren Karahan, "Vatandaşlarımızın bölgedeki depremzedelere yardımlarını ulaştırmaları için Edremit Belediyesi olarak kampanya içine girdik. Bu kapsamda belediyemizin imkanlarıyla ilk tırı dün gönderdik. Bugün de gerek vatandaşlarımız ve gerekse de AK Parti İlçe teşkilatımızın da destek verdiği ikinci tırımızı gönderiyoruz. Emeği geçen herkese Elazığlı ve Malatyalı kardeşlerimiz adına sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum." diye konuştu.

Edremit Belediyesi, Malatya, Elazığ, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 04:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kahraman itfaiyeciler, 2,5 yaşındaki Yüsra'nın kurtarılma anını gözyaşları içinde anlattı
Elazığ'daki depremde son durum: Ölü sayısı 38'e yükseldi, 1607 kişi hastaneye başvurdu Depremde hayvanları telef olan vatandaşlara hayvan ve yem desteği verilecek Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Pazartesi günü maddi yardımlara başlıyoruz

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 23:56:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Van'dan Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]