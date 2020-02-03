Van'dan Elazığ ve Malatya'daki depremzelere yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'dan Elazığ ve Malatya'daki depremzelere yardım - Son Dakika

Van'dan Elazığ ve Malatya'daki depremzelere yardım

6 saat önce

Van'ın Başkale ilçesinde kaymakamlık ve belediyenin başlattığı kampanya kapsamında toplanan yardımlar Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere ulaştırılmak üzere deprem bölgesine gönderildi.

Van'dan Elazığ ve Malatya'daki depremzelere yardım, System.String[]

Van'ın Başkale ilçesinde kaymakamlık ve belediyenin başlattığı kampanya kapsamında toplanan yardımlar Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere ulaştırılmak üzere deprem bölgesine gönderildi.

Hayırseverlerin yardımlarıyla toplanan battaniye, ısıtıcı, giysi, atkı, bere, temizlik malzemeleri ve gıdadan oluşan yardım kolilerinin yüklendiği kamyon, dualarla uğurlandı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, kampanyaya destek veren herkese teşekkür ederek, "Elazığ ve Malatya depremini yaşayan vatandaşlarımıza bir nebze de olsa katkıda bulunduğumuz için çok mutluyuz." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:24 Kaynak: AA
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