VAN'DAN GETİRİLEN ÜÇÜZLER VE KARDEŞLERİNE AYNI GÜN AYNI AMELİYAT YAPILDI - Son Dakika

VAN'ın Başkale İlçesi'nde dünyaya gelen, hepsinde de 'Serebral Palsi' (Beyin felci) teşhisi konulan üçüzler ile kardeşleri İstanbul'da aynı gün ameliyata alındı. Anne ve babanın çocuklarına rahat bakabilmeleri için dört kardeş için özel oda hazırlandı.

Başkale'de oturan Aybiye Altel ile İskender Altel çiftinin 9 yıl önce 6 aylık olarak dünyaya gelen ve 3 ay kuvözde bakımları yapıldıktan sonra taburcu edilen Medine, Ahmet ve Mehmet isimlerini verdikleri üçüzleri bir türlü sağlıklarına kavuşamadı. Çiftin iki yıl sonra dünyaya gelen Melisa adını verdikleri kızları da doğuştan engelli oldu. Çocuklarını tedavi ettirmek için Başkale ile Van'daki hastaneler arasında adeta mekik dokuyan çift, üçüzleri ve küçük kızlarını Ankara'ya, ardından İstanbul'a getirdi. Çocuklarının tedavisi için Esenyurt'a yerleşerek tedavi için çırpınan çift, Sarıyer'deki Sağlık Bakanlığı Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yürüyemeyen, sağlıklı gelişim göstermeyen üçüzler ve kardeşlerine 'Serebral Palsi' teşhisi konulurken ayrıca bazı çocuklarda kalça ile ilgili sorunlar bulunduğu belirlendi. Hastane yönetimi ailenin durumunu göz önüne alarak aynı gün ameliyat edilmelerine ve onlar için ayrı bir oda hazırlanmasına karar verdi. Medine, Ahmet ve Mehmet ile kardeşleri Melisa, aynı gün, aynı hastanede aynı ameliyata alındı.

DOKTOR ÖZYALVAÇ AMELİYATLARI GAYET BAŞARILI GEÇTİ

Çocukların başarılı geçen ameliyatını gerçekleştiren Op.Dr. Osman Nuri Özyalvaç, üçüzlerin doğuştan, diğerinin sonradan Serebral Palsi hastası olduğunu, tedavileri için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını anlattı. Op.Dr. Özyalvaç, Serebral Palsi'nin, çok geniş bir yelpazesi olan doğum veya sonrasında beyinin gördüğü hasara bağlı ortaya çıkan bir hastalık olduğunu ve buna bağlı, kol ve bacaklarda sağlık sorunları görülebildiğini belirterek şöyle dedi Hastalarımızdan bir tanesi yürüyebiliyor. Biri destek ile yürüyebiliyor. İki kardeş yürüyemiyor. Yürüyemeyen kardeşte kalça çıkığı vardı. Ona kalça çıkığı ve kas gevşetme ameliyatını yaptık. Diğer kardeşlerine kas gevşetme ameliyatlarını yaptık. Bu odayı onlar için hazırladık. Çünkü yanlarında hem anne, hem de babalarının kalması gerekiyor. Ameliyatı aynı güne planladık. Çünkü ayrı ayrı gelip-gitmeleri her çocuk için zor. Aynı zamanda evde de bakımları gerekiyor çocukların. Ameliyatları gayet başarılı geçti. İnşallah bundan sonrası da iyi olacak. Çocukların büyümesi devam ettikçe başka ameliyatlar da gerekebilir.

İNŞALLAH BUNDAN SONRA İYİ OLURLAR. DURUMUMUZ ÇOK ZOR

Eşi ile aralarında akrabalık bulunmadığını belirten anne Aybiye Altel, dört çocuğunun da tedaviye ihtiyaç duyduğunu, ekonomik durumlarının kötü olduğunu, Esenyurt'ta kiraladıkları evde kirada oturduklarını söyledi. Çocuklarının tedavisi için yıllardan bu yana çalışamayan baba İskender Altel, Bir türlü iyileşemediler. Her türlü bakımlarını da üstlendik. Fizik tedavi, tedavi olsun, Ankara'ya götürdüm. Ardından buraya getirdim. Kalça çıkıklarını burada öğrendim. İstanbul'a taşındık, İnşallah bundan sonra iyi olurlar. Durumumuz çok zor. Kendimizi Allah'a havale ettik iyileşmeleri için. Engelli aylıkları ile geçiniyoruz. Ben ve eşim onların yanından ayrılamıyoruz diye konuştu.