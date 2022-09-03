Kaçak göçmenler otobüsün gizli bölmesinde yakalandı - Son Dakika
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Kaçak göçmenler otobüsün gizli bölmesinde yakalandı

03.09.2022 19:42
Kaçak göçmenler otobüsün gizli bölmesinde yakalandı

Van'dan Hatay'a gitmeye çalışan 3 kaçak göçmen, otobüse yapılan gizli bölmede yakalandı.

Van'dan Hatay'a gitmeye çalışan 3 kaçak göçmen, otobüse yapılan gizli bölmede yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde Van'dan Hatay'a gitmekte olan bir yolcu otobüsü Gevaş ilçesinde durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada otobüsün bagaj kısımlarında oluşturulan gizli bölmelerde yurda yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen 3 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili 4 organizatör hakkında adli tahkikat başlatıldı. - VAN

YORUMLAR
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Van'da yolcu otobüsünün bagajındaki gizli bölmede 3 düzensiz göçmen yakalandı Van'da yolcu otobüsünün bagajındaki gizli bölmede 3 düzensiz göçmen yakalandı Hatay'da 105 bin kök skunk ve 25 kilo 500 gram esrar ele geçirildi Hatay'da 105 bin kök skunk ve 25 kilo 500 gram esrar ele geçirildi
Kaynak: İHA

Van Emniyet Müdürlüğü, Hatay, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaçak göçmenler otobüsün gizli bölmesinde yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kaçak göçmenler otobüsün gizli bölmesinde yakalandı - Son Dakika
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