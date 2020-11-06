Van'dan iki yardım tırı İzmir için yola çıktı - Son Dakika

Van'dan iki yardım tırı İzmir için yola çıktı

06.11.2020 14:43

Van'dan iki yardım tırı İzmir için yola çıktı Van Valiliği öncülüğünde toplanan yardımlar İzmir için yola çıktı.

Van'dan iki yardım tırı İzmir için yola çıktı

VAN - Van Valiliği öncülüğünde toplanan yardımlar İzmir için yola çıktı.

Van Valiliği öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasında toplanan yardımlar İzmirli depremzedeler için yola çıktı. Van'da iki tırı İzmir'e yolcu eden Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 2011 yılında meydana gelen depremde ciddi kayıplar veren kentin, Mart ayında da yine bir deprem yaşadığını ve bu depremde de kayıplar verdiğini anımsatarak, "Depremin ne demek olduğunu, deprem sıkıntılarının ne olduğunu Türkiye'de en iyi bilen vilayetin Van vilayeti olduğunu iddia ediyorum" dedi.

Kentte meydana gelen depremin hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm kamu kurumları ve halkın Van'ın yaralarını sarmak için seferber olduğunu hatırlatan Vali Bilmez, "Çok kısa bir sürede Van'ın yaraları büyük bir oranda sarıldı. Bugün de bizim ülkemizin öbür ucunda İzmir'de böyle bir deprem yaşandı ve oradaki vatandaşlarımız ciddi sıkıntılar çekmektedir. Onların sıkıntılarına derman olmak üzere valiliğimiz, büyükşehir belediyemiz, İpekyolu, Edremit, Tuşba, Erciş, Özalp, Saray ve Bahçesaray belediyelerimiz, Van Ticaret ve Sanayi Odası ile iş adamlarımızın öncülüğünde toplanan yardımı yola çıkartıyoruz. Yardım kampanyamız hala devam ediyor. Bundan sonra da yardımı bize ulaştıran olursa İzmir'e ulaştıracağız. Taşıyıcı firmamız da yardımları bedava İzmir'e taşıyacak. Ben bu anlamda hem taşıyıcı firmamıza, hem bu kampanyaya destek veren ve bundan sonra destek verecek herkese teşekkür ediyorum. Sıkıntılar paylaşıldıkça hafifler, iyilikler ve güzellikler paylaşıldıkça artar. Bir ulus olduğumuzun bilinciyle İzmir'in her zaman yanındayız ve her zaman yanında olmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Vali Bilmez'in açıklamasının ardından yardım tırları dualar eşliğinde İzmir'e uğurlandı.

Van'dan iki yardım tırı İzmir için yola çıktı
Van'dan iki yardım tırı İzmir için yola çıktı
Van'dan iki yardım tırı İzmir için yola çıktı
Van'dan iki yardım tırı İzmir için yola çıktı

Van Valiliği, Deprem, İzmir, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Van'dan iki yardım tırı İzmir için yola çıktı - Son Dakika


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