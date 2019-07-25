Van'dan ilk hac kafilesi yola çıktı
25 dakika önce
Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla Van'dan ilk hacı kafilesi kutsal topraklara uğurlandı.
Diyanet İşleri Başkanlığı Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:41 Kaynak: İHA
organizasyonuyla Van
'dan ilk hacı kafilesi kutsal topraklara uğurlandı.
Van'da Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla kesin kayıt yaptıran 380 hacı adayından 161 aday, bugün Van Ferit Melen
Havalimanında İl Müftüsü Ömer Keskin
, İl Müftü Yardımcısı Sebahattin Kesti eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.
Uğurlamada konuşan Müftü Keskin, "Haccın başında da sonunda da en çok ihtiyacınız olan sabırdır. Heybelerinizi sabırla doldurarak gidin" dedi.
Toplu fotoğraf çekiminden sonra hacılar uçakla uğurlandı. - VAN
Köprü ve otoyollardan 6 ayda 906 milyon lira gelir elde edildi Adnan Oktar iddianamesinde şok detaylar! Tecavüzler video kaydına alındı Hulusi Akar'dan sınır ötesi operasyon hakkında açıklama: Gecikmeye tahammülümüz yok! BM: Libya açıklarında göçmenleri taşıyan gemi battı, 150 kişi ölmüş olabilir