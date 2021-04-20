Van'dan İstanbul'a giden uçak, bir yolcu rahatsızlanınca Kayseri'ye zorunlu iniş yaptı - Son Dakika

Uçak, hastanın alınmasının ardından İstanbul'a hareket etti.

Van'dan İstanbul'a giden AnadoluJet'e ait TK7057 sefer sayılı uçak, yolculardan M.B'nin rahatsızlanması nedeniyle Kayseri Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kaldı.

Van 'dan İstanbul 'a giden AnadoluJet'e ait uçak, bir yolcunun rahatsızlanması nedeniyle Kayseri 'ye zorunlu iniş yaptı.

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