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Van'dan Lübnan'a makine ihraç ediyorlar

1 saat önce

Van'dan Lübnan'a makine ihraç ediyorlarÇin ve İzmir'deki yatırımlarını Van'a taşıyan Mekatronik Mühendisi Dr. John Bülent Ateş İş Geliştirme Merkezi'ndeki (İŞGEM) atölyede ürettikleri makineleri Lübnan'a ihraç etti.

Van'dan Lübnan'a makine ihraç ediyorlar
Çin ve İzmir'deki yatırımlarını Van'a taşıyan Mekatronik Mühendisi Dr. John Bülent Ateş İş Geliştirme Merkezi'ndeki (İŞGEM) atölyede ürettikleri makineleri Lübnan'a ihraç etti.
Annesi Belçikalı, babası Adanalı olan iş insanı Mekatronik Mühendisi Dr. John Bülent Ateş, geçen yıl Çin ve İzmir'deki yatırımlarını Van İŞGEM'e taşıdı. Ateş, burada ürettiği makineleri ilk olarak Lübnan'a ihraç etti. Bundan sonraki ihracatını Bulgaristan ve Almanya yapacak olan Ateş, ülkeye döviz getirecek faaliyetler yapmayı amaçladığını söyledi.
Van İŞGEM'de kurdukları atölyede imalat yaptıklarını ifade eden Ateş, Otomotiv sektörü için arabanın ön göğsü, tamponları ilk tasarım için çok faydası olan makinelerdir. Biz de Van'a yeni geldik. İmalatlarımızın hepsini İŞGEM'de yapıyoruz. İlk ihracatımız Lübnan'a gidecek. Sonrasında Bulgaristan ve Almanya var. Sadece bir makine değil, müşterilerimizin talep ettiği tüm makineleri üretebiliyoruz. İzmir'deki şirketimizi de buraya taşıdık. Şu an Van Ticaret Sanayi Odası'na kayıtlı şirketimiz var. Bugün Van İŞGEM için önemli bir gün. İlk ihracatımıza başladık. Bundan sonrada ihracatımıza devam edeceğiz diye konuştu.
Mekatronik konusunda bütün makineleri ürettiklerini belirten Dr. John Bülent Ateş, İzmir'de de bir şirketimiz var, onu da buraya taşıyoruz. Çin'deki iş yerimizi de buraya taşıdık. Müşterinin ihtiyacı olan kaynak robotlardan tutun, kaynak makinelere kadar her türlü makine üretimi yapıyoruz. Bu makinelerin üretimi bundan sonra Van'da olacaktır dedi.
Bilgiye dayalı teknoloji üretimler yapıldığı için çok personel ihtiyaç olmadığını da anlatan Ateş, İşlerimizde emekten bilgi var. Daha çok yazılımlar var. Birçok tasarımı kendimiz yapıyoruz. 4 kişilik bir ekiple ayda 8-10 makine üretimi yapacak kapasitemiz var. İhracatımız bu şekilde devam ederse, 5 milyon dolarlık bir ihracatımız daha olacak diye konuştu.
Van'dan Lübnan'a makine ihraç ediyorlar
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 03:50 Kaynak: DHA
Lübnan, Van, Güncel
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