Van'dan medikal cihaz ihracatıyla dünyaya açılacak

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Teknokent bünyesinde 15 milyon liralık yatırımla kurulan fabrikada üretilecek medikal cihazlar, 30 ülkeye ihraç edilecek.

Vanlı iş adamı Gökmen Aytin, ABD'de üretilen medikal cihazların Türkiye'de de üretilebileceğini ortaya koymak ve bu ürünleri dünya pazarına sunmak amacıyla Van'da fabrika kurmaya karar verdi.

Bu amaçla YYÜ Teknokent'e yaptığı Ar-Ge proje başvurusu kabul edilen Aytin, kendisine tahsis edilen 7 bin metrekare alanda inşaatını tamamladığı fabrikaya, Güney Kore'den son teknolojiyle donatılmış cihazlar getirtti.

15 milyon liraya mal olan fabrikada, kapalı ameliyatlarda, ultrasonik ses dalgalarıyla yapılan kesimlerde kanamayı durdurmada kullanılan yüksek teknolojik cihazlar ile tıpta kullanılan bazı ürünler üretilecek.

İlk etapta 60 kalifiye personelin istihdam edileceği fabrikada üretilecek cihazlar yurt dışına satılacak.

"Fabrikamız bir ilk olacak"

İş adamı Aytin, AA muhabirine, teknoloji transferi konusundaki fikirlerini hayata geçirdiğini söyledi.

Fabrikanın kurulmasında Teknokent'in büyük desteğini aldıklarını anlatan Aytin, "Güney Kore ve Çin'deki firma sahipleriyle görüştük. Buradan dünyaya açılabileceğimiz fikri onlarda da oluştu. Ardından onlardan teknoloji transferi yaptık. Bu teknolojiyle üreteceğimiz medikal enerji grubu ürünler dünyada stratejik bir öneme sahip. Ülkemizde de medikal enerji grubu alanında bir üretim yok. Bu anlamda fabrikamız bir ilk olacak." ifadelerini kullandı.

"30 ülkeden sipariş aldık"

Fabrikada üretim yapılacak odaların özel projeyle dizayn edildiği belirten Aytin, ürünlerin katma değerinin çok yüksek olduğunu, bu anlamda fabrikanın ekonomiye önemli katkısının olacağını vurguladı.

Şu ana kadar 15 milyon lira harcama yaptıklarını ifade eden Aytin, şöyle konuştu:

"Üretim bantları faaliyete geçtiğinde total olarak 8-10 milyon dolarlık bir yatırım olacak. İlk etapta 60 kişiyi istihdam edeceğiz. Bu süreçte dünyadaki bütün fuarlara katıldık. Geçen yıl katıldığımız fuarlarda ürünlerimizin prototiplerini sergiledik. Bu fuarlarda 30 ülkeden sipariş aldık. Üretime geçtiğimiz andan itibaren 30 ülkeye ihracat yapacağız. Bu ülkelerin çoğu da Avrupa ülkesi. Fabrikamızın hem kentimize hem de ülkemize büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz."

"Yatırım yapmak isteyenlerin yanındayız"

Teknokent Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Necat Görentaş da yatırım yapmak isteyen girişimcilere büyük kolaylıklar sağladıklarını söyledi.

Kentin ihracat rakamlarını yükseklere çıkaracak önemli fabrikaların kurulduğunu kaydeden Görentaş, "Medikal ürünler üretilecek fabrikanın arazisini tahsis ettik. Bu firma farklı ürünler üreterek hem Türkiye'ye hem de Avrupa ülkelerine satış yapacak. Bunun yanında farklı alanlarda üretim yapan firmalarımız var. İnşallah buna benzer çalışmalarla hem Van'ın ekonomisine büyük bir ivme kazandıracağız hem de ihracatta söz sahibi olacağız." dedi.