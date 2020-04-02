Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye genelinde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na Van'dan destek verildi.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kamu kurumu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla "Van Burada" adıyla platform kuruldu.

Platform üyeleri kampanyayla ilgili yaptıkları açıklamada, bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ülkenin zorlu bir süreçten geçtiği belirtildi.

Ülkenin karşı karşıya kaldığı zorlu ve uzun sürecek salgınla mücadelesinde birlik, beraberlik ve dayanışmanın çok önemli bir yer tuttuğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Merkezi hükümetten yerel yönetimlere, özel sektörden sivil toplum kuruluşlarına kadar herkese bu süreçte birlik ve dayanışma ruhu ile hareket etme sorumluluğu düşmektedir. Nitekim bu bağlamda Türkiye sathında bir seferberlik ruhunun harekete geçtiğini müşahede ediyoruz. Yakın zamanda depremler görmüş, çığ felaketi yaşamış bir şehir olarak birlik, beraberlik ve dayanışmanın ne denli önemli olduğunun bilincinde olan Van ve Vanlılar olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na büyük bir aile ve güçlü bir şehir kimliğiyle destek veriyoruz."