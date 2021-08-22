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Van'dan sel bölgesine kardeşlik eli - Son Dakika

Van'dan sel bölgesine kardeşlik eli

22.08.2021 17:39
Van'dan sel bölgesine kardeşlik eli, System.String[]

VAN (İHA) – Van'da, Batı Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan sel felaketinin ardından mağdur olan aileler için toplanan yardımlar yola çıktı.

VAN (İHA) – Van'da, Batı Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan sel felaketinin ardından mağdur olan aileler için toplanan yardımlar yola çıktı.

Van'da Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında sel bölgesi için yardım kampanyası başlatılmıştı. AFAD İl Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezi koordinesinde toplanan 3 tır yardım bugün dualar eşliğinde uğurlandı.

İçerisinde gıda, giyim, temizlik ve hijyen malzemeleri, içme suyu ve ev eşyası olmak üzere toplam 2 bin 720 koli yardımın sel bölgesine gönderildiğini ifade eden Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, sel felaketinin başladığı günden bu yana iş makinelerinin zarar gören alanlarda çalışma yaptığını söyledi. Vali Bilmez, "Belediyelerimizin ve meslek odalarımızın öncülüğünde Van halkının sel bölgesindeki halkın acısını paylaştığını, onların sıkıntılarını yüreklerinde hissettiğini, onları unutmadığını ve dualarıyla onların yanında olduğunu bugün uğurladıkları yardımlarla göstermek istediler. Biz de buna aracılık ettik. Biz acılar paylaştıkça azaldığını, sevgilerin ve güzelliklerin paylaştıkça arttığına inanıyoruz. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Rabbim memleketimizi kazalardan, belalardan, fitnelerden de uzak eylesin" dedi.

" Başkale'de yardım ulaştırılmamış herhangi bir mağdurumuz da yok"

Başkale'de yaşanan sel felaketinde zarar gören tüm vatandaşlara yardımların ulaştığını ifade eden Bilmez, "Van'da geçen yıl meydana gelen depremden ve son zamanlarda meydana gelen selden dolayı Türkiye'nin dört bir yanından bize yardımlar geldi ve bölgede şu ana kadar yardım ulaştırılmamış herhangi bir mağdurumuz da yok. Şu an kaymakamlığımızın depolarında dağıtılmayı bekleyen yardımlarımızda var, Mersin'den, Hakkari'ye, ülkenin birçok ilinden yardım geldi. Bununla birlikte bizim kendi kuruluşlarımızda yardım ettiler" diye konuştu.

"Van'dan Sinop'a bir köprü, bir destek, bir kardeşlik eli uzanıyor"

Van'dan Sinop'a kardeşlik elinin uzandığını kaydeden AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar ise "Van'dan Sinop'a bir köprü, bir destek, bir kardeşlik eli uzanıyor. 2011 depreminde bizde Türkiye'nin her tarafından tırlarla destek aldık. Bu sebeple bugün kardeşlik zamanı. Bizde inşallah aynı sorumluluğu, aynı kardeşliği yerine getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas da, "Sel felaketinde zarar görmüş vatandaşlarımızın yaralarını sarmak amacıyla Van'dan tırlarla yardımlarımızı gönderiyoruz. Bu yardım birliğimizin, beraberliğimizin nişanesidir. Kimse birlik ve beraberliğimize leke süremez. Buradan selde zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor, yardım kampanyasına destek sunan vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - VAN

Van'dan sel bölgesine kardeşlik eli
Van'dan sel bölgesine kardeşlik eli
Van'dan sel bölgesine kardeşlik eli
Van'dan sel bölgesine kardeşlik eli
Van'dan sel bölgesine kardeşlik eli
Van'dan sel bölgesine kardeşlik eli

Karadeniz Bölgesi, Sinop, Sel, Van, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Van'dan sel bölgesine kardeşlik eli - Son Dakika


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