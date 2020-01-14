Van davlumbaz içerisinde metanfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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Van davlumbaz içerisinde metanfetamin ele geçirildi

6 saat önce

Davlumbaz içerisinde metanfetamin ele geçirildiVAN'da, polisin bir eve düzenlediği operasyonda, mutfakta bulunan davlumbaz içerisine gizlenmiş 1 kilo 138 gram metanfetamin ile 1 hassas terazi ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

Davlumbaz içerisinde metanfetamin ele geçirildi

VAN'da, polisin bir eve düzenlediği operasyonda, mutfakta bulunan davlumbaz içerisine gizlenmiş 1 kilo 138 gram metanfetamin ile 1 hassas terazi ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkale Grup Amirliği ekipleri, Başkale İlçesi Ortayol Mahallesi'ndeki H.A.'nın evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, mutfakta bulunan davlumbaz içerisine gizlenmiş 1 kilo 138 gram metamfetamin ve 1 hassas terazi ele geçirilirken, ev sahibi H.A ise gözaltına alındı. Şüpheli H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Van davlumbaz içerisinde metanfetamin ele geçirildi

Başkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:01 Kaynak: DHA
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