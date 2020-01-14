Son Dakika › Güncel › Van davlumbaz içerisinde metanfetamin ele geçirildi - Son Dakika
Van davlumbaz içerisinde metanfetamin ele geçirildi
6 saat önce
Davlumbaz içerisinde metanfetamin ele geçirildiVAN'da, polisin bir eve düzenlediği operasyonda, mutfakta bulunan davlumbaz içerisine gizlenmiş 1 kilo 138 gram metanfetamin ile 1 hassas terazi ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:01 Kaynak: DHA
Davlumbaz içerisinde metanfetamin ele geçirildi
VAN'da, polisin bir eve düzenlediği operasyonda, mutfakta bulunan davlumbaz içerisine gizlenmiş 1 kilo 138 gram metanfetamin ile 1 hassas terazi ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkale Grup Amirliği ekipleri, Başkale İlçesi Ortayol Mahallesi'ndeki H.A.'nın evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, mutfakta bulunan davlumbaz içerisine gizlenmiş 1 kilo 138 gram metamfetamin ve 1 hassas terazi ele geçirilirken, ev sahibi H.A ise gözaltına alındı. Şüpheli H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Son Dakika Yolcu minibüsü sürücüsü, araç içi multimedya ekranından okey oynadı! Adnan Oktar davasında sanıktan ilginç savunma: Kadın haklarını savunan bir dernek olarak biliyordum Iraklı iş adamını öldürenler suçlarını itiraf etti! 35 bin doları vermemek için öldürmüşler Ukrayna'da sıcak su borusunun patlaması sonucu asfalt çöktü: 6 yaralı