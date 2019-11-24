Van Depremi'nde şehit olan öğretmen Oktay Türkoğlu anıldı

Amasya'nın Taşova ilçesinde, Van Depremi'nde enkaz altında kalarak şehit olan öğretmen Oktay Türkoğlu, kabri başında anıldı.

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, Van Zübeyde Hanım İlköğretim Okulunda zihinsel engelliler öğretmeni olarak görev yaparken 23 Ekim 2011'de meydana gelen depremde eşi Emel Türkoğlu ile hayatını kaybeden Oktay Türkoğlu'nu meslektaşları yine unutmadı.

Türkoğlu'nun yakınları, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer ve öğretmenler, Türkoğlu'nun Doğu Mahallesi Mezarlığı'ndaki kabri başında bir araya gelerek dua okudu.

Tümer, burada yaptığı konuşmada, "Bundan tam 8 yıl önce bir doğal afet sonucu görevi başında hayatını kaybeden öğretmen arkadaşımızın Öğretmenler Günü'nü kutlamaya geldik. Bizim inancımıza göre görevi başında hayatını kaybeden polisimiz, askerimiz ve öğretmenimiz şehittir." dedi.

Öğretmenliğin sadece dört duvar arasında değil hayatın içinde olan bir meslek olduğunu ifade eden Tümer, öğretmenliğin ölümsüz bir meslek olduğunu dile getirdi.

Tümer, şehit öğretmen Oktay Türkoğlu, memleketi Konya'nın Akşehir ilçesinde toprağa verilen eşi Emel Çiler Türkoğlu ile tüm şehit öğretmenler için Allah'tan rahmet diledi.