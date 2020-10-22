Van depreminde enkaz altından çıkarılanlar yaşadıklarını unutamıyor - Son Dakika

Van'ın Erciş ilçesinde 9 yıl önce meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde enkazdan sağ kurtulanlar, yakınlarını kaybetmenin üzüntüsünü hala yüreklerinde hissediyor.

23 Ekim 2011'de meydana gelen depremde en çok yıkımın yaşandığı Erciş ilçesinde yıkılan binaların enkazında yaralananlar, aradan geçen zamana rağmen acı dolu o günü unutamıyor.

604 kişinin ölümüne, binlerce binanın ağır hasar görmesine neden olan depremde yaralananlar ve yakınlarını kaybedenler, o gün yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Enkazdan sağ kurtarılan Muradiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu, 15 kişilik öğretmen ve öğrenci grubuyla yıkılan binanın altında kaldıklarını söyledi.

Uzun süre kaldığı enkazdan yaralı çıkarıldığını belirten Zorlu, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"15 arkadaşımızla bir vakıf binasındaydık. O esnada deprem oldu. Bir arkadaşımızı kaybettik. Bizim için büyük bir felaketti. Birçok canımızı, arkadaşımızı ve dostumuzu kaybettik. Devletimiz ilk günden itibaren yaralarımızı sarmak için büyük gayret sarf etti, bütün imkanlar seferber edildi. İnsanların barınma ihtiyaçları giderildi. Enkazdan çıktıktan sonra birçok arkadaşım gibi benim de yaşamımda büyük değişiklikler oldu. O dönem öğretmen olarak hizmet ediyordum. Memleketime daha iyi nasıl hizmet edebilirim zihniyetinde çalışıyordum. Akabinde bir okulda müdür yardımcısı, sonra da okul müdürü oldum. Şu an milli eğitim müdürü olarak öğrencilerimize hizmet etmekteyim."

"5 saat enkaz altında kaldım"

Depremde yıkılan iş merkezinin enkazı altında 5 saat kalan İzzet Batmaz ise kurtarılmayı beklediği süreçte her dakikanın kendisine bir yıl gibi geldiğini ifade etti.

Kurtarma ekiplerinin sesini duyduğunda büyük mutluluk duyduğunu anlatan Batmaz, şöyle konuştu:

"O esnada kıyametin koptuğunu sandım. Her taraf yıkıldı, döküldü. 5 saat sonra enkazdan çıkarıldım ve kayınpederimin yaşadığı binanın olduğu mahalleye gittim. Bina yerle bir olmuştu. Kayınvalidemi sağ çıkardık. Kayınpederim ve çocuklarının da aralarında olduğu 23 kişi hayatını kaybetti. Depremde devletin tüm imkanları bizim için seferber edildi. Kısa sürede barınma ve yiyecek ihtiyaçlarımız karşılandı. İnsanlar kısa sürede konutlara yerleştirildi. Yıkılan okulların yerine yenileri yapıldı. Devletin tüm yetkilileri yanımızda oldu. O günleri Allah bir daha yaşatmasın. Çok zor bir dönemdi."

"Kaybettiğimiz 23 yakınımızın üzüntüsünü yaşıyoruz"

Depremde 23 yakınını kaybeden Yavuz İzgi de sarsıntıyla her yerin toz bulutuyla kapladığını, ne olduğunu anlayamadıklarını ifade etti.

Koşarak gittiği mahallede evlerinin yerle bir olduğunu dile getiren İzgi, "Eve vardığımda binamız çökmüştü. Hiç bir şey yerinde kalmamıştı. Her taraf darmadağın olmuştu. Ağabeyim, yengem, yeğenlerim, amcamın çocukları ve halamın çocuklarının da aralarında bulunduğu 23 akrabamızı kaybettik. Hala üzüntüsünü yaşıyoruz. Yeni doğan çocuklarımıza kaybettiklerimizin isimlerini veriyoruz. Allah bir daha o günleri yaşatmasın." dedi.