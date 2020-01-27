Van depreminde hayatını kaybeden amcasının hediyesini depremzede çocuklara gönderdi - Son Dakika
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Van depreminde hayatını kaybeden amcasının hediyesini depremzede çocuklara gönderdi

6 saat önce

Amasya'nın Taşova ilçesinde 5. sınıf öğrencisi Seyit Kaan Türkoğlu, Van depreminde hayatını kaybeden öğretmen amcası Oktay Türkoğlu'nun kendisine hediye ettiği mızıkasını deprem bölgesindeki çocuklara gönderdi.

Van depreminde hayatını kaybeden amcasının hediyesini depremzede çocuklara gönderdi, System.String[]

Amasya'nın Taşova ilçesinde 5. sınıf öğrencisi Seyit Kaan Türkoğlu, Van depreminde hayatını kaybeden öğretmen amcası Oktay Türkoğlu'nun kendisine hediye ettiği mızıkasını deprem bölgesindeki çocuklara gönderdi.


Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Amasya'nın Taşova ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oyuncak yardım kampanyası başlatıldı. Başlatılan yardım kampanyasına Atatürk Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Seyit Kaan Türkoğlu, depremzede çocuklara yazdığı mektubu amcası Şehit Öğretmen Oktay Türkoğlu'nun kendisine verdiği mızıkasıyla birlikte gönderdi.


Çocuğun mızıkasını koyduğu zarfın üzerine, "Elazığ Depremine çok üzüldük. Yaşım itibariyle 2011 yılındaki Van depremini çok hatırlamıyorum. Ama hatırladığım tek şey Van'da Öğretmen olarak görev yapan amcam Oktay Türkoğlu'nun 23 Ekim 2011 yılında meydana gelen depremde hayatını kaybetmesiydi. Özellikle oradaki amcalarını ve yakınlarını kaybetmiş çocukları çok iyi anlayabiliyorum. Benim için anlamı büyük olan amcamdan kalan mızıkayı oradaki bir kardeşime hediye etmek istedim" şeklinde yazdı.


Seyit Kaan Türkoğlu, "Van depreminde şehit olan amcam Oktay Türkoğlu'nun bana hediye ettiği mızıkayı Elazığ depremindeki çocuklara göndermek istedim" dedi.


Türkoğlu, okuluna giderek amcası Şehit Öğretmen Oktay Türkoğlu'nun hediye ettiği mızıkayı okul müdürüne teslim ederek yazdığı mektubu okudu. - AMASYA

Bora Füzesi, Türkoğlu, Amasya, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:57 Kaynak: İHA
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