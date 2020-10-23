Van depreminde hayatını kaybedenler için anma töreni - Son Dakika

Van depreminde hayatını kaybedenler için anma töreni

23.10.2020 11:03
Van depreminde hayatını kaybedenler için anma töreni, System.String[]

Van'ın Erciş ilçesinde 23 Ekim 2011 tarihinde meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlar dualarla anılıyor.

Van'ın Erciş ilçesinde 23 Ekim 2011 tarihinde meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlar dualarla anılıyor.

İlçedeki Seyyid Muhammed Mezarlığında gerçekleştirilen anma programına Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile ilçedeki kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ile STK temsilcileri katıldı. Programda, depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Burada konuşan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, "Depremler ülkemizin en büyük gerçeklerinden bir tanesi. Bizler depremle ilgili bu süreçte, alınması gereken tedbirler konusunda neler yapılması gerektiğini Cumhurbaşkanımızın riyasetinde yeni bir yönetim anlayışıyla birlikte şehrimize büyük bir değişim ve dönüşüm sağladık. Depremin akabinde Erciş'te yaşanan değişim ve dönüşümün en büyük örneği gerek yapı stoğunun yenilenmesi ve gerekse kamu binalarının yenilenmesidir. Bizler öncelikle bu depremde hayatını kaybeden kardeşlerimizi unutmayacağız. Aziz hatıralarını memleketimizde yaşatmaya devam edeceğiz. Ben, bugün depremin 9. yıldönümünde hayatını kaybeden kardeşlerimize ayrı ayrı rahmet diliyor, hepsinin mekanı cennet olsun diyorum" şeklinde konuştu. - VAN

Van depreminde hayatını kaybedenler için anma töreni
Van depreminde hayatını kaybedenler için anma töreni

Erciş, Ekim, dua, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Van depreminde hayatını kaybedenler için anma töreni - Son Dakika

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