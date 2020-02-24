Van depreminde hayatını kaybedenlerin cenazeleri camide-2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van depreminde hayatını kaybedenlerin cenazeleri camide-2 - Son Dakika

Van depreminde hayatını kaybedenlerin cenazeleri camide-2

6 saat önce

VAN depreminde hayatını kaybedenlerin cenazeleri camide-2.

VAN depreminde hayatını kaybedenlerin cenazeleri camide-2

Van depreminde hayatını kaybedenlerin cenazeleri camide-2

Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 09:08 Kaynak: DHA
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