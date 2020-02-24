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Van depreminde hayatını kaybedenlerin cenazeleri camide-2
6 saat önce
VAN depreminde hayatını kaybedenlerin cenazeleri camide-2.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 09:08 Kaynak: DHA
VAN depreminde hayatını kaybedenlerin cenazeleri camide-2
Son Dakika İran'da meydana gelen iki büyük deprem sonrası Özpınar Mahallesi'nde sağlam ev kalmadı Son dakika: Van Başkale'de deprem sebebiyle okullar 15 gün tatil edildi 8 kişinin hayatını kaybettiği deprem bölgesi havadan görüntülendi Deprem Uzmanı Övgün Ahmet Ercan: Türkiye ardı ardına deprem haberleriyle sarsılacak