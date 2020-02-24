Van depreminde hayatını kaybedenlerin cenazeleri camide-5ek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van depreminde hayatını kaybedenlerin cenazeleri camide-5ek - Son Dakika

Van depreminde hayatını kaybedenlerin cenazeleri camide-5ek

6 saat önce

VAN depreminde hayatını kaybedenlerin cenazeleri camide-5EK (Bakan Soylu'nun katılımı)

VAN depreminde hayatını kaybedenlerin cenazeleri camide-5EK (Bakan Soylu'nun katılımı)

Van depreminde hayatını kaybedenlerin cenazeleri camide-5ek

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:41 Kaynak: DHA
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