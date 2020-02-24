Van depreminde hayatını kaybedenlerin cenazeleri camide-5ek - Son Dakika

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Van depreminde hayatını kaybedenlerin cenazeleri camide-5ek
6 saat önce
VAN depreminde hayatını kaybedenlerin cenazeleri camide-5EK (Bakan Soylu'nun katılımı)
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:41 Kaynak: DHA
VAN depreminde hayatını kaybedenlerin cenazeleri camide-5EK (Bakan Soylu'nun katılımı)
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