Van depreminde hayatını kaybedenlerin cenazeleri camide-4 - Son Dakika

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Van depreminde hayatını kaybedenlerin cenazeleri camide-4
6 saat önce
VAN depreminde hayatını kaybedenlerin cenazeleri camide-4 (Bakan Soylu'nun katılımı)
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 01:18 Kaynak: DHA
VAN depreminde hayatını kaybedenlerin cenazeleri camide-4 (Bakan Soylu'nun katılımı)
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