Van depreminde hayatını kaybedenlerin cenazeleri camide-4 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van depreminde hayatını kaybedenlerin cenazeleri camide-4 - Son Dakika

Van depreminde hayatını kaybedenlerin cenazeleri camide-4

6 saat önce

VAN depreminde hayatını kaybedenlerin cenazeleri camide-4 (Bakan Soylu'nun katılımı)

VAN depreminde hayatını kaybedenlerin cenazeleri camide-4 (Bakan Soylu'nun katılımı)

Van depreminde hayatını kaybedenlerin cenazeleri camide-4

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 01:18 Kaynak: DHA
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Son Dakika

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