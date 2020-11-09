Van depreminde yaşamını yitiren DHA Muhabiri Cem Emir mezarı başında anıldı - Son Dakika

Van'da yaşanan depremde kaldığı otelde yaşamını yitiren DHA Muhabiri Cem Emir, ailesi ve meslektaşları tarafından Tunceli'deki mezarı başında anıldı. Cem Emir'in babası Mehmet Ali Emir, "Cem'i hiç unutmadık. Acısı 9 yıldır içimizde ama İzmir depremi içimizde travma oluşturdu ve acımızı tazeledi" dedi.

Van'da, 9 Kasım 2011'de meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde, DHA'nın Van Muhabiri Sebahattin Yılmaz ile Diyarbakır Muhabiri Cem Emir, Bayram Oteli'nin enkazı altında kalarak yaşamını yitirdi. Cem Emir, Tunceli'nin Hozat ilçesi Çığırlı köyündeki mezarı başında ailesi ve meslektaşları tarafından anıldı. Emir'in mezarına karanfil bırakılıp, mumlar yakıldı.