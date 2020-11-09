Van depreminde yaşamını yitiren DHA Muhabiri Cem Emir mezarı başında anıldı - Son Dakika

Van depreminde yaşamını yitiren DHA Muhabiri Cem Emir mezarı başında anıldı

09.11.2020 18:44
Van depreminde yaşamını yitiren DHA Muhabiri Cem Emir mezarı başında anıldı, System.String[]

Van'da yaşanan depremde kaldığı otelde yaşamını yitiren DHA Muhabiri Cem Emir, ailesi ve meslektaşları tarafından Tunceli'deki mezarı başında anıldı.

Van'da yaşanan depremde kaldığı otelde yaşamını yitiren DHA Muhabiri Cem Emir, ailesi ve meslektaşları tarafından Tunceli'deki mezarı başında anıldı. Cem Emir'in babası Mehmet Ali Emir, "Cem'i hiç unutmadık. Acısı 9 yıldır içimizde ama İzmir depremi içimizde travma oluşturdu ve acımızı tazeledi" dedi.

Van'da, 9 Kasım 2011'de meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde, DHA'nın Van Muhabiri Sebahattin Yılmaz ile Diyarbakır Muhabiri Cem Emir, Bayram Oteli'nin enkazı altında kalarak yaşamını yitirdi. Cem Emir, Tunceli'nin Hozat ilçesi Çığırlı köyündeki mezarı başında ailesi ve meslektaşları tarafından anıldı. Emir'in mezarına karanfil bırakılıp, mumlar yakıldı.

'İZMİR DEPREMİ YÜREĞİMİZE ATEŞ DÜŞÜRDÜ'Baba Mehmet Ali Emir, İzmir'de yaşanan depremin ciğerlerine ateş düşürdüğünü belirterek, "9 yıl geçti fakat bizim acımız hep aynı. Cem'i kaybettiğimiz 9 yıldan sonra İzmir depremi oldu o da içimize ateş düşürdü. Acımızı ilk günkü gibi yaşadık. Bunların hepsi biliyoruz ki bir ihmal sonucudur. Deprem insanı öldürmüyor. Başka ülkelerde daha şiddetli olurken insanlar kayıp vermiyor. Maalesef bizim ülkemizde 5.6 olsa bile onlarca can veriyoruz. İzmir'de yaşanan olay çok büyük acıydı. Onlarca insan can verdi. Yaşamını yitiren insanlara rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz. Biz o kadar hukuk mücadelesi verdik. Bayram Otel sahibi ilk başta 10 yıl 5 ay hapis aldı. Daha sonra süreçte temyize gitti. Fakat cezası az görülerek 15 yıl 3 ay hapis cezası verildi. İzmir depremi yaklaşık olarak Cem'in yıl dönümüne denk geldi. Bu durum üzerimizde büyük bir travma oluşturdu. Acımızı her zaman yaşıyoruz ama bu olay bizi ilk güne götürdü. Bizim canımızı en çok acıtan da ihmaller sonucunda insanların yaşamını yitirmesidir. İhmalleri doğuran insanların da cezasız kalmasıdır" dedi.

Van depreminde yaşamını yitiren DHA Muhabiri Cem Emir mezarı başında anıldı
Van depreminde yaşamını yitiren DHA Muhabiri Cem Emir mezarı başında anıldı
Van depreminde yaşamını yitiren DHA Muhabiri Cem Emir mezarı başında anıldı
Van depreminde yaşamını yitiren DHA Muhabiri Cem Emir mezarı başında anıldı
Van depreminde yaşamını yitiren DHA Muhabiri Cem Emir mezarı başında anıldı
Van depreminde yaşamını yitiren DHA Muhabiri Cem Emir mezarı başında anıldı
Van depreminde yaşamını yitiren DHA Muhabiri Cem Emir mezarı başında anıldı
Van depreminde yaşamını yitiren DHA Muhabiri Cem Emir mezarı başında anıldı

Cem Emir, Tunceli, Van, DHA, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Van depreminde yaşamını yitiren DHA Muhabiri Cem Emir mezarı başında anıldı - Son Dakika


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