Van depreminde yaşamını yitiren gazeteci Cem Emir mezarı başında anıldı - Son Dakika

Van'da 9 Kasım 2011'de meydana gelen depremde yaşamını yitiren gazeteci Cem Emir, mezarı başında anıldı.

Tunceli'de görev yapan bir grup gazeteci, Van'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde Bayram Oteli'nin çökmesi sonucu enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Emir'in Hozat ilçesine bağlı Çığırlı köyündeki mezarını ziyaret etti.

Gazeteci Emir'in mezarı başında açıklama yapan kız kardeşi Sinem Emir, ağabeyinin iyi bir gazeteci olduğunu belirterek, "O yaşadığı süre boyunca 26 yaşına kadar mesleği ile ilgili çok şey sığdırdı. Biz öyle düşünüyoruz ve arkadaşları öyle söylüyor. Başarılı bir gazeteciydi. Onu kaybettik davası halen sürüyor." dedi.

Baba Mehmet Ali Emir de oğlunun acısının ilk günkü gibi taze olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından dua edilerek Emir'in mezarına karanfil bırakıldı.