Van depreminde yıkılan yapıların çoğu taş ve kerpiç malzemeden inşa edilmiş - Son Dakika

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Van depreminde yıkılan yapıların çoğu taş ve kerpiç malzemeden inşa edilmiş
6 saat önce
Van depreminde yıkılan yapıların çoğu taş ve kerpiç malzemeden inşa edilmiş.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:01 Kaynak: DHA
Van depreminde yıkılan yapıların çoğu taş ve kerpiç malzemeden inşa edilmiş
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