Van depreminde yıkılan yapıların çoğu taş ve kerpiç malzemeden inşa edilmiş - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van depreminde yıkılan yapıların çoğu taş ve kerpiç malzemeden inşa edilmiş - Son Dakika

Van depreminde yıkılan yapıların çoğu taş ve kerpiç malzemeden inşa edilmiş

6 saat önce

Van depreminde yıkılan yapıların çoğu taş ve kerpiç malzemeden inşa edilmiş.

Van depreminde yıkılan yapıların çoğu taş ve kerpiç malzemeden inşa edilmiş

Van depreminde yıkılan yapıların çoğu taş ve kerpiç malzemeden inşa edilmiş

Deprem, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:01 Kaynak: DHA
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