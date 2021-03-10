SPOR Van depreminden kurtulan Eda Yıldırım, gülle atmada ilk 10'da - Son Dakika

SPOR Van depreminden kurtulan Eda Yıldırım, gülle atmada ilk 10'da

10.03.2021 10:00

Eda Yıldırım: Madalyamı şehidimize armağan ettim"Resim öğretmenimin sayesinde atletizmle tanıştım"Mustafa AKIN - Kaan ÜLKER / İSTANBUL, (DHA) - Van'da 2011 yılında meydana gelen depremde göçük altından kurtarılan 17 yaşındaki Eda Yıldırım, ardından ailesiyle taşındığı Samsun'da gülle atma...

Eda Yıldırım: Madalyamı şehidimize armağan ettim

"Resim öğretmenimin sayesinde atletizmle tanıştım"

Mustafa AKIN - Kaan ÜLKER/ İSTANBUL, (DHA) - Van'da 2011 yılında meydana gelen depremde göçük altından kurtarılan 17 yaşındaki Eda Yıldırım, ardından ailesiyle taşındığı Samsun'da gülle atma branşıyla tanıştı. Katıldığı şampiyonalarda birçok madalya kazanan Yıldırım, dünya sıralamasında ilk 10'a girdi.

Eda Yıldırım, Van'da 2011'de meydana gelen depremde göçük altından kurtarıldı. Yıldırım, kentteki felaketin ardından ailesiyle birlikte Samsun'a taşındı. Futbol ve atletizmle ilgilenen Eda Yıldırım, resim öğretmeninin yönlendirmesiyle 2015 yılında gülle atma branşıyla tanıştı. Kısa sürede başarılarıyla dikkat çeken genç sporcu, katıldığı ilk turnuva olan Özel Sporcular Türkiye Şampiyonası'nda gülle atmada altın madalya kazanarak birincilik kürsüsüne çıktı. Uluslararası Paralimpik Komitesi tarafından 2019 yılında İsviçre'nin Notvil şehrinde düzenlenen 2019 IPC Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası'na katılan milli atlet, gülle atmada Türkiye'yi temsil etti. Yıldırım, 12.05 metrelik derecesiyle yıldızlar kategorisinde altın madalyaya uzandı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen 2021 Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinde de yarışan Eda Yıldırım, gülle atma müsabakalarında 12,19'luk derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu. Yıldırım, bu başarısı ile 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları A barajını geçti.

Fransa'nın Nantes şehrinde bugün başlayacak ve 13 Mart Cumartesi günü sona erecek VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'na katılacak olan Eda Yıldırım, "Pandemi döneminde çok etkilendiğimiz için idmanlarımızı bunun üzerine yaptık. Şu an dünyanın en genç sporcusu olarak ilk 10'dayım. Bunun mutluluğu ve gururuyla yarışmaya gidiyorum" dedi.

"MADALYAMI ŞEHİDİMİZE ARMAĞAN ETTİM"

Dubai'de düzenlenen 2021 Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinde elde etiği başarı ile 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları A barajını geçtiğinin hatırlatılması üzerine Yıldırım, "Bizim en büyük hedefimiz A barajını geçmekti ve o hedefimizi gerçekleştirdik. Sıralamada ilk 5 içinde yer almak istiyorum. Onun için çalışıyoruz, bütün idmanlarımız onun üzerine. 11 Şubat'ta yarıştım ve 10 Şubat'ta şehidimizin olduğunu duydum. Türk bayrağını göndere çektirmek ve İstiklal Marşı'nı okutmak istiyorduk. Mihriban abla (Korkmaz) bunu yaptı ve bizim de en büyük hedefimiz A baraiını geçmekti. Şehidimize armağan ettik madalyamızı" diye konuştu.

"RESİM ÖĞRETMENİMİN SAYESİNDE ATLETİZMLE TANIŞTIM"

2011 yılında meydana gelen Van depreminden sonra ailesiyle Samsun'a yerleştiklerini anlatan Eda Yıldırım, "Sonrasında okul hayatım başladı. Resim öğretmenim Vildan Göz sayesinde atletizmle tanıştım. Ardından Aytunç Göz hocam ile bir yol katettik. Şimdi ise Sinem Yıldırım ile devam ediyoruz. Kendisi aktif bir sporcu olduğu için, benim duygu ve düşüncelerimi daha iyi anladığı için kendisi ile çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

SPOR Van depreminden kurtulan Eda Yıldırım, gülle atmada ilk 10'da
SPOR Van depreminden kurtulan Eda Yıldırım, gülle atmada ilk 10'da
SPOR Van depreminden kurtulan Eda Yıldırım, gülle atmada ilk 10'da
SPOR Van depreminden kurtulan Eda Yıldırım, gülle atmada ilk 10'da
SPOR Van depreminden kurtulan Eda Yıldırım, gülle atmada ilk 10'da

Eda Yıldırım, Atletizm, Samsun, Van, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Van depreminden kurtulan Eda Yıldırım, gülle atmada ilk 10'da - Son Dakika Spor


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