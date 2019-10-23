Van depreminin 8. yılı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Büyükşehir Belediyesi olarak imar ve yapı konusunda tavizsiz olacaklarını belirterek, "İlmin ve bilimin gerektirdiği neyse ona uyacağız." dedi.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öncülüğünde, Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kızılay işbirliğiyle 23 Ekim 2011'de meydana gelen ve 644 kişinin yaşamını yitirdiği depremin 8. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

YYÜ Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda Vali Bilmez, 8 yıl önce yaşanan depremde hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek, Van depreminde devlet kurumları, sivil toplum örgütleri ve tüm vatandaşların Van'ın yarasını sarmak için seferber olduğunu söyledi.

Bilmez, kısa bir sürede 35 bine yakın konutun kentte inşa edildiğini, 27 bine yakın orta ve ağır hasarlı konutun da yıkıldığını kaydederek, şöyle devam etti:

"Van deprem bölgesinde bulunan bir kent. Uzmanlarımızın söylediğine göre ortalama 30 yılda bir yıkıcı bir depremle karşı karşıya kalma ihtimalimiz çok yüksek. Onun için sadece duayla yetinmeyeceğiz, fiili duamızı yapacağız. Konutlarımızı, altyapımızı depreme göre dizayn edeceğiz. Vatandaşlarımızı deprem öncesi, anı ve sonrası nasıl davranmaları gerektiği konusunda iyi eğitmemiz gerekiyor. Buna ilişkin beşikten mezara bu bilinci yerleştirmek ve toplumumuzu depreme hazır halde tutmamız gerekiyor."

Kentin imarında kesinlikle tavizsiz olacaklarını vurgulayan Bilmez, "Herkes yüksek kat, ekonomik anlamda arazisini değerlendirmek isteyebilir. Bir kriz anında yönetilemeyen bir kent maalesef hayatımızı kolaylaştırmak yerine hayatımızı cehenneme çevirir. Büyükşehir Belediyesi olarak imar ve yapı konusunda tavizsiz olacağız. İlmin ve bilimin gerektirdiği neyse ona uyacağız. Bu konuda bireysel baskılara da inşallah boyun eğmeyeceğiz." diye konuştu.

"Sadece acı günlerde değil iyi günlerimizde de beraber olmalıyız"

Bilmez, Van depreminde Türk milletinin bir yumruk gibi birbirine sarıldığına dikkati çekerek, "Van'da yaşanan acı Trabzon, Edirne, İzmir, Hatay ve Antalya'da da aynı şekilde hissedildi. Biz sadece acı günlerde değil iyi günlerimizde de beraber olmalıyız. Depremin vesile olduğu o birlik beraberlik ruhu inşallah deprem sonrasında da devam eder. Bu bilinçle Türk milletinin Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i ve Arap'ı ile bir bütün olduğunu hiçbir zaman unutmamız gerektiğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli de programın amacının, depremle ilgili farkındalık oluşturarak yaşanacak depremler için bir ön çalışma zemini oluşturmak olduğunu aktardı.

AFAD Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu, Türkiye'nin tektonik, sismik, topografik ve iklim yapısı gereği başta deprem olmak üzere afetlerden çok fazla etkilendiğini ifade etti.

Programının ardından Vali Bilmez ve beraberindekiler, AFAD İl Müdürlüğü tarafından getirilen deprem simülasyon tırını ziyaret etti. Deprem sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgi alan Bilmez, 7,2 şiddetindeki Van depremini, simülasyon tırında yeniden yaşadı.

Program, Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Televizyon Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Savaş Onur Şen'in fotoğraf sergisi ve kampüste kurulan stantların gezilmesiyle sona erdi.

Programa, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.