Van depreminin 9. yılı - Son Dakika

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, kentte 23 Ekim 2011'de meydana gelen depremlerle ilgili mesaj yayımladı.

Başkan Akman, mesajında, ülkenin aktif fay hatları üzerinde yer aldığını belirterek, herkesin deprem bilinciyle hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Depremlere karşı tedbirli olunmasını isteyen Akman, şunları kaydetti:

"Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarımız ortak sorumluluk ve duyarlılık içinde davranmalıyız ve hazırlıklarımızı buna göre yapmalıyız. 23 Ekim Van depreminin yıl dönümünde, böyle bir acının ülkemizde ve dünyada bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, Cenabı Allah'tan tüm felaketlerden ülkemizi ve milletimizi muhafaza edilmesini diliyorum. 23 Ekim 2011 depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum."