Van depremzede aileler, soğukta üşüyen kuzularını sobanın yanında ısıtıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van depremzede aileler, soğukta üşüyen kuzularını sobanın yanında ısıtıyor - Son Dakika

Van depremzede aileler, soğukta üşüyen kuzularını sobanın yanında ısıtıyor

6 saat önce

Depremzede aileler, soğukta üşüyen kuzularını sobanın yanında ısıtıyorİRAN'ın Hoy kentinde dün meydana gelen 5.9 şiddetindeki depremde en büyük hasarın, olduğu Van'ın Başkale ilçesine bağlı Özpınar Mahallesi'nde bir çok ahır yerle bir oldu.

Depremzede aileler, soğukta üşüyen kuzularını sobanın yanında ısıtıyor

İRAN'ın Hoy kentinde dün meydana gelen 5.9 şiddetindeki depremde en büyük hasarın, olduğu Van'ın Başkale ilçesine bağlı Özpınar Mahallesi'nde bir çok ahır yerle bir oldu. Hayvanları dışarıda kalan vatandaşlar, enkaz yığınına dönüşen evlerinin önünde kurdukları sobanın önünde kuzuları ısıtmaya çalıştı.

Van'ın İran sınırındaki Başkale ilçesine bağlı Özpınar, Güvendik, Kaşkol ve Gelenler Mahallesi'nde İran'ın Hoy kentinde dün meydana gelen 5.9 şiddetindeki depremde en çok hasar gören mahalleler oldu. En büyük yıkımın yaşandığı, ev ve ahırların neredeyse tümünün yıkıldığı Özpınar Mahallesi'nde, yüzlerce büyük ve küçükbaş hayvan yıkılan ahırların enkazının altında kalarak telef oldu. Halı parçaları ve battaniyelere sardığı kuzuları sobanın yanındı ısıtmaya çalışan hayvan sahibi Oktay Arslan, depremde hem evini . hem de ahırının yıkıldığını söyledi. Arslan,?Hayvanlarımızın kaldığı ahır yıkıldı. 40 küçükbaş hayvanımız enkaz altında kaldı. Diğer küçükbaş hayvanlarımıza dışarıda bakıyoruz. Havalar çok soğuk olduğu için battaniye ve halı parçalarına sarıp, sobanın yanında ısıtmaya çalışıyoruz.?dedi.

Kürtçe konuşan Habibe Arslan ise, torunun yardımına geldiğini söyleyerek,?bir çok hayvan telef oldu. Sağ kalan kuzuları da sobanın yanında ısıtmaya çalışıyoruz.?diye konuştu.

Van depremzede aileler, soğukta üşüyen kuzularını sobanın yanında ısıtıyor

Başkale, İran, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 06:00 Kaynak: DHA
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