Van dereye düşen yaralı baykuşu itfaiye kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van dereye düşen yaralı baykuşu itfaiye kurtardı - Son Dakika

Van dereye düşen yaralı baykuşu itfaiye kurtardı

6 saat önce

Dereye düşen yaralı baykuşu itfaiye kurtardıVan'ın İpekyolu ilçesinde, derede yaralı halde bulunan kulaklı orman baykuşu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak Yaban Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

Dereye düşen yaralı baykuşu itfaiye kurtardı

Van'ın İpekyolu ilçesinde, derede yaralı halde bulunan kulaklı orman baykuşu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak Yaban Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

Merkez İpekyolu ilçesine bağlı Şabaniye Mahallesi'ndeki derede, kanadından yaralı halde kulaklı orman baykuşu gören vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, soğuk havaya rağmen dereye inerek yaralı baykuşa ulaşmaya çalıştı. Yaralı olduğu için saldırgan olan baykuş, dereden kontrollü bir şekilde çıkarıldı. Ekipler, yaralı baykuşu Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ekiplerine teslim etti. Tedavi altına alınan baykuşun durumunun iyi olduğu, tedavisi bittikten sonra tekrar doğaya bırakılacağı belirtildi.

Van dereye düşen yaralı baykuşu itfaiye kurtardı

İpekyolu, İtfaiye, Yaban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 11:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya tezkeresi konusunda muhalefet liderleriyle bir araya gelecek
Türkiye, terörist Sasunyan'ın şartlı tahliye talebinin kabul edilmesini kınadı Meteoroloji'nin kar uyarısı İstanbul'da belediye ekiplerini harekete geçirdi Son dakika: Şirinevler durağında metrobüs bir kadın yolcuya çarptı! Seferler bir süre aksadı

Son Dakika Haberleri
17:42 Turistlere yüksek hesap soruşturmasında 23 tutuklama - Son Dakika
17:41 Cinsel istismar sanığını DNA'sı ele verdi - Son Dakika
17:41 Kampa giden Sivas Belediyespor takımı yolda kaldı - Son Dakika
17:40 Çavuşoğlu: "Her partinin kendi anlayışı var, kendi yolu var" - Son Dakika
17:40 Maçka'da 'mezarlık taşıma' tartışması - Son Dakika
17:28 Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya tezkeresi konusunda muhalefet liderleriyle bir araya gelecek - Son Dakika
16:51 Türkiye, terörist Sasunyan'ın şartlı tahliye talebinin kabul edilmesini kınadı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 17:44:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Van dereye düşen yaralı baykuşu itfaiye kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]