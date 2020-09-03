Van Devlet Tiyatrosu sanatseverleri ağırlamaya başladı - Son Dakika

Van Devlet Tiyatrosu sanatseverleri ağırlamaya başladı

Van Devlet Tiyatrosu sanatseverleri ağırlamaya başladı Van Devlet Tiyatrosu korona virüs tedbirleri alınarak sanatseverleri yeniden ağırlamaya başladı.

Van Devlet Tiyatrosu sanatseverleri ağırlamaya başladı

VAN - Van Devlet Tiyatrosu korona virüs tedbirleri alınarak sanatseverleri yeniden ağırlamaya başladı.

Korona virüs tedbirleri alınarak bu akşam perdelerini açan Van Devlet Tiyatrosunda salonlardaki koltuklar sosyal mesafe kuralına uygun şekilde düzenlendi. Maskesi olmayan izleyicinin alınmadığı tiyatro salonu, oyunlar sergilendikten sonra tekrar dezenfekte ediliyor. Van'da yeni tedbirlerle 2020-2021 tiyatro sezonu, ilk olarak "Penceredeki Atlar" isimli oyunla seyirciyle buluştu.

İHA muhabirine konuşan Van Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcısı Cem Düzova, bu yıl korona virüs nedeniyle sezonu erken kapattıklarını anımsattı. Ancak bu süre içinde yeniden seyirciyle buluşma şansı yakaladıklarını ifade eden Düzova, "Her yıl ekim ayının ilk haftasında açtığımız sezon, bu yıl eylülün ilk haftasında başladı. Seyircilerimiz bizi, biz de seyircilerimizi çok özledik. Sağlıklı koşullarda, hazırladığımız sağlıklı salonumuzda seyircilerimizi oyunlarımıza konuk edeceğiz" dedi.

"Az oyuncu kadrosuyla sezona devam etmek istiyoruz"

Korona virüs nedeniyle az oyuncu kadrosu olan oyunları tercih edeceklerinin altını çizen Düzova, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sezona 'Penceredeki Atlar' adlı oyumuzla başladık. Savaş karşıtı bir oyun. Bu oyunumuz 3 kişiliktir. Bu yıl az oyuncu kadrosuyla sezona devam etmek istiyoruz. Bu sezonda haftada 3 oyun oynanacak. Salı, perşembe ve cuma günleri oyun oynanacak. Diğer günler ise salonumuzu dezenfekte edeceğiz. Böylelikle seyircilerimize sağlıklı bir ortamda oyun izletme fırsatı sunacağız."

Van Devlet Tiyatrosu sanatseverleri ağırlamaya başladı

Devlet Tiyatroları, Koronavirüs, Van, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 22:17 - Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Van Devlet Tiyatrosu sanatseverleri ağırlamaya başladı - Son Dakika

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