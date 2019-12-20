Van Devlet Tiyatrosu seyirci sayısını artırıyor - Son Dakika
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Van Devlet Tiyatrosu seyirci sayısını artırıyor

6 saat önce

Her yıl binlerce turisti ağırlayan, sosyal ve kültürel etkinliklerle de adından adından söz ettiren Van'da tiyatroya ilgi arttı.

Van Devlet Tiyatrosu seyirci sayısını artırıyor, System.String[]

Her yıl binlerce turisti ağırlayan, sosyal ve kültürel etkinliklerle de adından adından söz ettiren Van'da tiyatroya ilgi arttı.

Van Devlet Tiyatrosu (VDT) Müdürü Gül Urgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki yıl önce 25 bin 131 seyirciyle perdelerini kapattıklarını, geçen sene ise bu sayının 46 bin 825'e yükseldiğini söyledi.

Tiyatroya artan ilginin kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Urgan, "Bu yıl sezon ekimde başladı. Kasım sonu itibarıyla 12 bin 891 izleyiciye ulaştık. Bu da gösteriyor ki bölgede huzur ortamının oluşması, vatandaşı rahat gezip sosyal yaşantısını rahat yaşayacağı bir hale getirdi." dedi.

Çok kapsamlı bir sanat türü olmasının da tiyatroya ilgiyi artırdığına işaret eden Urgan, "Birçok şeyle mücadele etmek için aslında sanata çok ihtiyacımız var. Seyircinin tek beklentisi vardı, kendilerine ait bir şey görmek. Biz de ona hizmet etmeye çalışıyoruz. Van'ın tiyatroya ihtiyacı var, bizim de Van halkına ihtiyacımız var. Bir araya gelmediğimiz sürece bir şey yapamayız." ifadelerini kullandı.

"Seyirci sahnede kendi hikayesini görmek istiyor"

Sahneledikleri dünya klasiklerinin ilgi gördüğünü anlatan Urgan, son zamanlarda ise bu coğrafyanın hikayelerinin anlatıldığı oyunlara ağırlık vermeye başladıklarını bildirdi.

Şu an sahneye koydukları, feodal yapıyı anlatan "Pusuda ve Öç" oyununun bölge insanına daha çok hitap ettiğini belirten Urgan, "Oyunun yüzyıllardır bu coğrafyadaki ağalık sistemini eleştiren bir hikayesi var." diye konuştu.

Urgan, Cahit Atay ve Orhan Asena'nın yazdığı, Uğur Çavuşoğlu'nun yönettiği, Abdulselam Çok, Doğancan Yurdigül ile Kadir Oğuz'un rol aldığı oyunu, seyircinin çok beğeneceğini dile getirdi.

Oyunun yönetmeni Çavuşoğlu da iki ayrı yazarın kaleme aldığı oyunların bir araya getirilerek sahneleneceği bir proje hazırladıklarını söyledi.

"Pusuda ve Öç" oyununda enteresan şekilde ortak noktaların bulunduğunu ve Anadolu insanının anlatıldığını ifade eden Çavuşoğlu, "Oyunda yalın ve basit anlatım teknikleri kullanarak seyirci üzerinde derin bir etki yaratmaya çalıştık. Seyircimizin çok rahat empati kuracağı iki öykümüz var." dedi.

Devlet Tiyatroları, Huzur, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:10 Kaynak: AA
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