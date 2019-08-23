Van, Diyarbakır ve Mardin belediyelerine kayyım atanması

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, Van, Diyarbakır ve Mardin belediyelerine kayyım atanmasına ilişkin, "Devlet, bu vatanın birliği, beraberliği ve namus kabul edilen tek karış toprağına sözde demokrasi ile neşter vurulmasına izin vermedi." dedi.

Çalkın, parti binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bölgenin kalkınmışlık düzeyinin artarak devam ettiğini ifade etti.

Devletin çözüm sürecinde iyi niyetini tam olarak ortaya koyduğunu anlatan Çalkın, "Ancak onların tabiri ile dertlerinin ezilen halkların sorunu değil de emperyalist ve Siyonistlerin kirli emellerine uymak olduğunu tüm dünya görmüştür." dedi.

Çalkın, Van, Diyarbakır ve Mardin belediyelerine yapılan görevlendirmelere de değinerek, kayyımların milletin selameti için görevde olduğunu söyledi.

HDP'yi eleştiren Çalkın, şunları kaydetti:

"Sırtlarını, kimliğini taşıdıkları, parlamentosuna ve belediyelerine seçildikleri devlete değil de başka yerlere dayamışlardır. Mücadele, kanımızın son damlasına kadar devam edecek, bu vatanın tek karış toprağı bir yere gitmez. Devlet, bu vatanın birliği, beraberliği ve namus kabul edilen tek karış toprağına sözde demokrasi ile neşter vurulmasına izin vermedi. Buna istinaden atanan kayyımlar devletin, her daim vatan ve milletinin selameti için görevde olduğunun güven nişanesidir."

Demokrasinin vatan ve millet için hizmet etmenin bir aracı olduğu ifade eden Çalkın, şu ifadeleri kullandı:

"Gerek teröre destek verenler gerekse de hırsızlıkla, yolsuzlukla kamuya zarar veren herkese devletin hukuki yaptırımı şarttır. Çünkü demokrasi size gasp etme izni vermez. HDP hizmet etmek isteği, hakkını hukukunu korumak isteği seçmenini demokratik yollarla yönetmek istiyor ise PKK'ya ve PKK'nın bağlı olduğu dış güçlere değil, kimliğini taşıdığı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kanun ve nizamına göre hareket edecek, o zaman demokrasiden bahsedebilir. Hep birlikte bu cennet vatana hizmet etmek tüm siyasi partilerin ortak amacıdır, biri sağdan biri soldan fark etmez, vatandaşına biri yurttaşım der biri milletim der, ama anlamı hep aynıdır."