Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı 11'inci kez kapılarını açtı - Son Dakika

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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Türkiye'nin turizm sektörü ziyaretçi sayısı bakımından dünya ortalamasına ve rakip ülkelere kıyasla daha az bir daralmayla bu zor dönemi atlattığını belirtti.

Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle 11'inci kez kapılarını açtı.

Yurt genelinin yanı sıra İran, Azerbaycan, Gürcistan ve Irak'tan çok sayıda firmanın stant açtığı fuarın açılış törenine katılan Bakan Yardımcısı Yavuz, Kovid-19 salgını nedeniyle turizm ve seyahat endüstrisinin küresel anlamda büyük kayıplar yaşadığını belirtti.

Süreçten en az şekilde etkilenerek bu dönemde devam eden kısıtlı turizm hareketliliğinden ?????iyi payı almak, rakiplerinin önüne geçmek, turizmde en çok tercih edilen ülke konumunu güçlendirmek için dünyada örnek alınan pek çok tedbiri uygulamayı başardıklarını vurgulayan Yavuz, şöyle konuştu:

"Güçlü sağlık altyapımızın yanı sıra başlattığımızın Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı ve gerçekleştirdiğimiz dinamik uluslararası tanıtım faaliyetleriyle Türkiye, turizm sektörü ziyaretçi sayısı bakımından dünya ortalamasına ve rakip ülkelere kıyasla daha az bir daralmayla bu zor dönemi atlattı. Bu pandemi döneminde dahi 2020 yılında ülkemize gelen ziyaretçi sayısı yaklaşık 16 milyon olarak gerçekleşti. 2021 yılının ilk 8 ayında bu rakam 15 milyonu aştı. Yıl sonuna kadar çok daha iyi rakamlara ulaşacağız. Tüm dünyada ve ülkemizde aşılanmanın hızlanması ve yaygınlaşmasıyla, hükümet olarak turizm çalışanlarına erken aşılama imkanı da sağlayarak, 2021 yılının son çeyreği itibariyle uluslararası etkinliklerin ve fuarların yeniden düzenlenmeye başlayacağını öngörmüştük."

Bölgenin önemli turizm ve seyahat etkinliğinde, sektör paydaşlarıyla bir araya geldiklerini ifade eden Yavuz, destekledikleri Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı'nın yeni destinasyonlar olarak özel önem verdikleri Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin tanıtımının yanı sıra Asya ve Orta Doğu pazarına açılmak isteyen turizm paydaşları için önemli buluşma noktalarından biri olduğunu aktardı.

Van'da düzenlenen fuarın önemini vurgulayan Yavuz, "Fuar süresince başta komşularımız İran, Irak, Gürcistan ve can Azerbaycan olmak üzere buralardan beklediğimiz ziyaretçiler bizleri fazlasıyla memnun etti ve bölgede turizm sektörünün geleceği için umut verdi. Pandeminin tüm dünyada turizm trendlerini derinden etkilediğini, değiştirdiğini biliyoruz. Bu değişimi ve tercihleri yakından izliyoruz. 2019 yılında kuruluşunu tamamladığımız ve kurulduğu günden bu yana aktif olarak ülkemizin uluslararası alanda tanıtımı için görev yapan Türkiye Tanıtım ve Geliştirme Ajansı gerek destinasyonlarımızın pazarlanmasında, gerek ülkemizin güçlü iletişim ve marka stratejisinin oluşturulmasında ve gerekse illerimizde ürün geliştirmesinde önemli bir rol üstleniyor." diye konuştu.

"Ekonomimizi güçlendirmek en büyük amacımızdır"

Yavuz, deniz, kum, güneş turizmi dışında yayla ve inanç turizmi, ekoturizm, helal turizm, gastronomi, bisiklet, sağlık turizmi, kırsal turizm gibi pek çok alanda yeni turizm çeşidi rotalarının geliştirildiğine dikkati çekti.

Her ilin, her destinasyonun, beş duyu organına göre potansiyel ziyaretçilere uluslararası alanda anlatılıp tanıtıldığını vurgulayan Yavuz, şöyle konuştu:

"Bu anlamda kurduğumuz Doğu Türkiye Dijital Platformu önemli çalışmalarımızdan bir tanesi. Bakanlık ve Türkiye Gençlik Turizm Geliştirme Ajansı olarak ulusal ve uluslararası alanda illerimizin daha etkin tanıtımını sağlamak amacıyla İl Tanıtım ve Geliştirme Programını hayata geçirdik. Van'da bu çalışmaların içerisinde yerini aldı. 36 ilde şu anda çalışma başladı. Ne mutlu ki Van da 36 ilimiz arasında. Bölgemizin ve Van'ımızın sahip olduğu doğal, kültürel ve binlerce yıllar öncesine dayanan tarihi zenginliklerini dünyaya ve tüm insanlığa tanıtmamız gerekiyor. Van, Turizm Geliştirme Ajansımızca yurt dışında tanıtılan 36 ilden bir tanesi olmayı başardı. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak hedefimiz belli. İstihdama, ekonomik büyümeye, sosyal kalkınmaya katkısı ile ülkemizin gelişmesinde önemli rolü olan turizm sektörümüzü, nihayetinde ekonomimizi güçlendirmek en büyük amacımızdır. Bu hedefe el birliğiyle adım adım yürüyoruz. Ülkemizin ve milletimizin kalkınmasında kendi sektörümüzle büyük katkı yapacağımıza inancımız tam. Bugüne kadar olduğu gibi pandemi sonrasında da yine en büyük atılımları yapacağımızı düşünüyoruz."

"Fuar merkezimize sahip çıkmamız gerekiyor"

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez ise fuara, İran, Azerbaycan, Gürcistan, Irak'tan ve Türkiye'nin değişik illerinden firmaların katıldığını ifade etti.

"Pandemi olmasaydı belki de Türkiye'de en çok fuar düzenlenen illerden biri Van olacaktı diyen Bilmez, şöyle devam etti:

"Valilik ve belediye olarak artık kent merkezinde, çadırlarda yöresel ürünler ve başka ihtiyaçlara yönelik fuarlara müsaade etmiyoruz. Onun için bu fuar merkezimize sahipsahip çıkması ve çok fonksiyonel olarak kullanmamız gerekiyor. Kültür Bakan Yardımcımız bugün çok yoğun bir programı olmasına rağmen sadece bu fuar için Van'a geldi. Onun için şükranlarımızı sunuyoruz. Kültür ve turizmle ilgili tümm sorunlarımızın çözüleceğinden eminiz. Vaka sayısı itibariyle en iyilerden biriyiz elhamdülillah. Ama aşı oranımız maalesef Türkiye'de istediğimiz düzeyde değil. Tüm vatandaşları aşı olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar da Van'ın bir turizm cenneti olduğunu belirterek, "20 yılı aşkın bir süredir burada uluslararası düzeyde fuarcılık yapılıyor. Hem ulusal hem de uluslararası bazda çok güzel ve çok başarılı organizeler yapılıyor. İranlı kardeşlerime ve acente sahiplerine, kapılarımızın açılması vesilesiyle çokça misafir ağırlamak istediğimizi, İranlı misafirlerimize hasret kaldığımız ifade edeyim. Biz misafirperver bir kentiz." dedi.

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal da Van'ın birçok medeniyete başkentlik yaptığını anlatarak, "Biz bu turizmi yeteri kadar kasalarda akçeye dönüştürememiştik. Turizmde bugün altıncı bölge olarak devam ediyoruz. Van turizmde daha önemli yerleri hak ediyor." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri, stantları dolaştı.

3 Ekim'e kadar açık kalacak fuara, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.